PPA upozornila, že farmári nepotrebujú na získanie dotácie vybavovačov

Bratislava 30. januára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že na úspešné získanie dotácie alebo podpory nie je potrebné reagovať na ponuky osôb alebo firiem, ktoré sľubujú, že za finančnú odplatu zariadia, aby žiadosť bola vyplatená.



PPA zdôraznila, že funguje štandardne a transparentne a žiadne praktiky používané v minulosti nie sú pre jej súčasné vedenie akceptovateľné.



"Je neprijateľné, aby sa aj dnes ešte niekto pokúšal, poviem to rovno, vypaľovať farmárov. Akékoľvek náznaky takéhoto správania máme vo vnútri agentúry nastavené tak, že ak by zamestnanec PPA bol podozrivý z takejto spolupráce, je identifikovaný a okamžite prepustený. Poľnohospodári žiadnych sprostredkovateľov nepotrebujú, agentúra funguje ako dobre nastavená banková inštitúcia, s ktorou môžu komunikovať priamo a žiadnych sprostredkovateľov mimo agentúry nepotrebujú," podčiarkol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



V prípade, že farmára osloví osoba, ktorá bude žiadať finančnú odplatu za tzv. vybavenie dotácie alebo inej výhody v platobnej agentúre, PPA odporúča, aby sa farmár bezodkladne obrátil na políciu a nahlásil to.



PPA dodala, že žiadnu zo svojich činností nerealizuje cez tretie osoby. Každý kontakt so žiadateľom predpokladá digitálnu stopu, preto komunikuje výhradne písomne. V prípade, že sa žiadateľ stretne so snahou obchádzať tieto pravidlá, môže to okrem nahlásenia polícii oznámiť aj PPA na adrese korupcia@apa.sk.