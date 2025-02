PPA už začína prijímať žiadosti na doplnkovú platbu na zvieratá

Bratislava 17. februára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začína v pondelok s kampaňou 2025. Do konca februára bude prijímať žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, ktorá bude vyplácaná od augusta. Novinkou je čisto elektronické podávanie žiadostí, informovala PPA.



"Kampaň 2025 začíname už tradične doplnkovou vnútroštátnou platbou na dobytčie jednotky. Cieľom je stabilizovať počty hospodárskych zvierat na Slovensku a verím, že približne 3,2 milióna eur, ktoré si žiadatelia prerozdelia, bude pre poľnohospodárov dostatočnou motiváciou," uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



PPA od pondelka do 28. februára prijíma žiadosti o doplnkovú platbu na dobytčie jednotky ako jednu z intervencií priamych podpôr. Samostatne hospodáriaci roľníci, fyzické aj právnické osoby podávajú žiadosti prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). PPA upozornila na to, že žiadosti podané po februári nebude akceptovať.



"Elektronické podanie žiadostí je zjednodušením pre žiadateľov, ale aj pre administráciu žiadostí. S vyplácaním doplnkovej vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky začneme začiatkom augusta," dodal generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.



PPA pripomína povinnosť zasielať hlásenia zmien v chove oviec, kôz a hovädzieho dobytka prostredníctvom elektronického formulára do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Hlásenie musí byť podané do siedmich dní od vzniku nahlasovanej skutočnosti.



"Zároveň odporúčame žiadateľom aktivovať si svoje elektronické schránky na ÚPVS aj na doručovanie, a to z dôvodu rýchlej a bezproblémovej komunikácie PPA so žiadateľom. Aktivačná funkcia je dostupná v elektronickej schránke v pravom hornom rohu," uzavrela PPA.