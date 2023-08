PPA: Väčšina žiadateľov predložila evidenciu pozemkov

Bratislava 25. augusta (TASR) - Väčšina žiadateľov o priame podpory predložila evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov. Stále však zostáva malé percento žiadateľov, ktorí tak ešte musia urobiť, aby boli so svojimi žiadosťami úspešní. Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).



Platobná agentúra spresnila, že od 17. apríla do 31. júla tohto roka prijala 16.981 jednotných žiadostí na rok 2023, po ich administrácii preverila ich kompletnosť. Skontrolovala aj zákonnú povinnosť v zmysle zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - súpis prenajatých a vlastných pozemkov, ktorú malo 16.602 prijímateľov. Správne a včas predložených evidencií vlastných a prenajatých pozemkov, respektíve ich opráv na výzvu PPA je 12.067.



V prípade, že PPA zistila formálne nedostatky predložených príloh, vyzvala prijímateľov na doplnenie údajov v lehote 15 pracovných dní. Doplnenie potrebných údajov je dôležité pre úspešné schválenie ich žiadosti. Neúplná žiadosť nemôže byť agentúrou akceptovaná.



PPA oznámila, že ani po výzve nepredložilo evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov 1166 prijímateľov, čo z celkového počtu žiadostí predstavuje 7,02 %. Pri 3369 prípadoch ešte pokračuje vyhodnocovanie dodatočne doloženej opravenej evidencie, respektíve PPA ešte čaká na jej doručenie. V prípade prijímateľov, ktorí nepredložia evidenciu, bude konanie o jednotnej žiadosti uvedeného prijímateľa zastavené.



Agentúra dodala, že o priame podpory môžu poľnohospodári žiadať každý rok. PPA ich začína vyplácať po vyhodnotení 1. decembra, pričom 95 % platieb musí byť vyplatených do 30. júna nasledujúceho roka.