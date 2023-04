PPA vychádza v ústrety žiadateľom o priame podpory

Bratislava 4. apríla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vychádza v ústrety žiadateľom o priame platby na obdobie rokov 2023 až 2027, bude kontrolovať iba formálnu stránku predkladania tzv. súpisu ako prílohy k žiadosti a nebude vykonávať vecnú kontrolu.



Agentúra upozornila, že zákonná povinnosť v zmysle zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - súpis prenajatých a vlastných pozemkov však zostáva. PPA týmto rozhodnutím zjednodušuje podávanie žiadostí o priame podpory a zároveň bude mať uplatnenie tejto zmeny pozitívny vplyv aj na rýchlosť pri vydávaní rozhodnutí.



"Ide o významnú zmenu vo výkone predkladania nájomných a užívacích vzťahov žiadateľov o priame podpory, ale najmä o zmenu v spôsobe výkonu kontroly zo strany agentúry. Vyhoveli sme tejto požiadavke zo strany žiadateľov aj vzhľadom na neuspokojivý, nezastabilizovaný a nevysporiadaný stav pozemkov na Slovensku. Prvýkrát uplatníme túto zmenu už pri žiadostiach o priame platby za rok 2023," priblížil generálny riaditeľ Jozef Kiss.



Platobná agentúra spresnila, že v rámci programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027 je povinnosťou žiadateľa o priame podpory predkladať spolu so žiadosťou elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov - súpis.



Keďže bude potrebné, aby žiadatelia predkladali dotknutú evidenciu v jednotnom formáte, v prípade žiadostí o priame platby na rok 2023, budú mať možnosť predkladať túto evidenciu až do 31. júla 2023. PPA pri všetkých žiadostiach o priame podpory administratívne skontroluje, či táto evidencia bola priložená k žiadosti do uvedeného termínu.



"Údaje z tejto evidencie budú predmetom následných kontrol len v prípade tých žiadateľov, ktorých nahlásené plochy duplicitne deklarovali aj iní žiadatelia. Takže budeme preverovať iba tie časti nahlásených plôch, kde z predloženej evidencie bude vyplývať, že právny titul majú obaja žiadatelia," dodal Kiss.