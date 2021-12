PPA vyplatí do konca roka prijímateľom vyše 36 miliónov eur

Bratislava 9. decembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatí do konca roka poľnohospodárom, dodávateľom ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov do škôl, vinárom, včelárom a lesníkom vyše 36 miliónov eur.



"Poľnohospodári, vinári, včelári, lesníci či dodávatelia ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov do škôl dostanú do konca roka 2021 vyplatené podpory a pomoc v rámci niekoľkých výziev. Celkovo pôjde o sumu 36.752.724 eur," priblížil generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



V tejto sume sú podľa neho obsiahnuté platby na zostávajúce štyri výzvy v rámci štátnej pomoci v súhrne za 33.268.447 eur a 3.484.277,76 eura v rámci organizácie trhu.