PPA vyplatila najviac financií za priame platby vo svojej histórii

Bratislava 25. mája (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila vlani najvyšší objem finančných prostriedkov za priame platby vo svojej histórii. Informoval o tom na brífingu pri príležitosti verejného odpočtu PPA za rok 2020 jej generálny riaditeľ Jaroslav Jánoš.



"December je najsilnejší mesiac v PPA, keď sa vyplácajú tzv. priame platby na plochu. Vydali sme takmer 90 % rozhodnutí všetkých žiadateľov a vyplatili sme najvyšší objem financií za priame platby v histórii agentúry," priblížil šéf PPA.



Sekcia rozpočtu a financovania PPA podľa Jánoša zrealizovala v roku 2020 vyplatenie 78.000 platieb. "To vo finančnom vyjadrení predstavuje 767 miliónov eur. Osobitne chcem poukázať na december, v ktorom sekcia rozpočtu a financovania PPA zrealizovala 49.000 platieb v hodnote 400 miliónov eur," spresnil.



Sekcia projektových podpôr PPA podľa Jánošových informácií v roku 2020 vyplatila projektové opatrenia 952 žiadostiam o platbu, čo predstavovalo 128 miliónov eur.



"Treba spomenúť, že následkom nekalého hospodárenia v minulých rokoch sa agentúra dostala do stavu podmienečnej akreditácie. Napriek tomu si plní svoje celospoločenské povinnosti. Chcem však ubezpečiť odbornú, ale aj širokú verejnosť, že PPA si akreditáciu obháji a bude poskytovať poľnohospodárom servis hodný 21. storočia, a to bez korupcie a škandálov, ktoré tu v minulosti nemali obdoby," dodal Jánoš.



PPA je rozpočtovou organizáciou napojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním podpôr pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka formou finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a zo štátneho rozpočtu.