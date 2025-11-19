< sekcia Ekonomika
PPA vyplatila poľnohospodárom 2,3 milióna eur na podporu marketingu
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) podporila marketingové aktivity slovenských potravinárov za viac ako dva milióny eur. Dovedna bolo podporených 137 subjektov.
„Rozvoj kvalitných slovenských potravín je aj o ich prezentácii. Preto sme na jar vyhlásili výzvu pre opatrenie minimálnej pomoci - marketingová podpora v potravinárstve. Dnes už vieme povedať, že ku všetkým miliónom, ktoré išli poľnohospodárom, lesníkom či obciam, pribudlo 2,3 milióna eur na marketingovú podporu predaja slovenských potravín,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
Cieľom pomoci bolo poskytnúť podnikom pôsobiacim v potravinárstve finančné prostriedky na krytie časti nákladov na marketingovú podporu predaja potravinárskych výrobkov. O pomoc žiadali podniky pôsobiace v potravinárstve alebo vinárske podniky evidované v registri vedenom orgánmi úradnej kontroly potravín alebo v zozname schválených prevádzkarní podľa osobitného predpisu.
„Prijaté žiadosti sme administrovali priebežne, preto sú prostriedky na účtoch žiadateľov v priebehu pol roka od uzavretia výzvy,“ dodal generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
