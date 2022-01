J. Kiss: Výzva číslo 50 nie je zrušená, ale treba sa z nej prehlásiť

Bratislava 25. januára (TASR) - Výzva na agropodporu číslo 50/PRV/2020 nie je zrušená. Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss vyzýva poľnohospodárov, aby sa z nej prehlásili do aktuálne vyhlásenej výzvy číslo 4.1. Motivovať ich k tomu má zvýšené stropovanie pri malých projektoch a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov.



Podľa Kissa výzva číslo 50 nemala byť vôbec vyhlásená. Stalo sa tak v rozpore so všetkými akreditačnými kritériami, ktoré platili v čase dočasnej akreditácie. "V prípade, že by sme výzvu posudzovali podľa takýchto pravidiel, porušíme všetko, k čomu sme sa zaviazali v akčnom pláne. Je na hranici istoty, že Európska komisia udelí na takto overené posúdenie hospodárnosti 100-percentnú korekciu, a zároveň je vysoko pravdepodobné, že by nám DG AGRI odobrala akreditáciu," upozornil Kiss.



"Na druhej strane, ak by sme žiadateľov posudzovali podľa nových, aktuálne nastavených pravidiel, porušili by sme základné pravidlo Európskej únie, a to pravidlo predvídateľnosti," dodal.



Preto sa PPA a riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR snažili nájsť spôsob, ktorý by žiadateľov nepoškodil. Tiež, aby agentúra túto výzvu nemusela zrušiť a mohla ju vyhodnotiť. Najlepším spôsobom a zároveň najvýhodnejším pre poľnohospodárov je podľa nich navrhované prehlásenie sa do novej výzvy číslo 4.1, pričom postup je jednoduchý - stačí čo najskôr svoju žiadosť k výzve číslo 50 stiahnuť a predložiť aktualizovanú žiadosť v rámci výzvy číslo 4.1.



"Motiváciou žiadateľov prejsť z výzvy číslo 50 do výzvy číslo 4.1 môže byť aj zvýšenie limitu oprávnených výdavkov zo 60.000 eur na 80.000 eur. Okrem toho celý proces posudzovania bude jednoduchší a predpokladáme, že už v priebehu roka 2022 budú prvé žiadosti vyhodnotené a vyplácané" doplnil Kiss.



Žiadatelia tiež nebudú musieť absolvovať zložitý systém verejného obstarávania vo veľkej časti obstarávaných produktov. Budú môcť využiť katalóg, v ktorom sú stanovené jednotkové ceny.



"PPA bude pri svojom hodnotení využívať katalógové ceny, to znamená, že odstránime proces verejného obstarávania. Tam, kde obstarávanie bude potrebné, pôjdeme cez systém elektronického spracovania, zatiaľ cez systém Josephine a do budúcna máme pripravené aj ďalšie systémy," poznamenal šéf PPA.



Kiss ubezpečil, že tí poľnohospodári, ktorí nemôžu presunúť svoje žiadosti, keďže už v rámci výzvy číslo 50 investovali, obstarali tovary alebo majú spustené verejné obstarávanie, nebudú poškodení. Ich žiadosti budú posudzované a vyhodnotené. V záujme transparentnosti avizuje zriadenie komisie, ktorá bude mať dohľad nad riadnym priebehom hodnotenia výzvy číslom 50.



"Žiadosti budeme vyhodnocovať za prítomnosti externých odborníkov, zapojíme zástupcov médií a príslušných stavovských organizácií a tiež poslancov. Aj takto vieme deklarovať, že nechceme účelovo neschvaľovať žiadosti z tejto výzvy, ale, naopak, chceme ich v čo najväčšom možnom objeme," dodal.



Finančné prostriedky, ktoré nebudú vyčerpané z výzvy číslo 50, budú podľa Kissových slov presunuté pod iné výzvy, podľa rozhodnutia MPRV SR. Viac informácií k novej výzve číslo 4.1 je k dispozícii na stránke www.apa.sk.