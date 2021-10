Bratislava 25. októbra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s vyplácaním preddavkov na priame podpory. Prvé platby odišli v piatok 22. októbra a išlo o preddavkové platby na viazané priame platby na zvieratá.



"PPA po získaní trvalej akreditácie pokračuje vo vyplácaní podpôr a pomoci slovenským poľnohospodárom. Po spustení platieb miestnym akčným skupinám (MAS) spúšťame aj platby preddavkov. Podmienky na vyplatenie preddavkov splnilo 4515 žiadateľov, ktorým vyplatíme preddavky vo výške 50 % v celkovej sume vyše 21 miliónov eur," uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



Ide o vyplácanie preddavkových platieb na podporné schémy viazaných priamych platieb. Sú to platby na chov bahníc, jariek a kôz, na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka a platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.



Vyplácanie preddavkov priamych platieb upravuje európska legislatíva, ktorá určuje maximálnu výšku preddavkov a rovnako aj termín, keď je možné preddavky farmárom poskytnúť.



Členské štáty môžu pred 1. decembrom, najskôr od od 16. októbra, vyplácať preddavky do výšky 50 % v prípade priamych platieb. V prípade podpory poskytnutej v rámci rozvoja vidieka môžu byť vyplácané preddavky do výšky 75 %. Platby sa uskutočňujú po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu.