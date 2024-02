PPA začala vydávať rozhodnutia na ďalšie schémy priamych podpor

Bratislava 19. februára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od pondelka vydáva rozhodnutia na ďalšie schémy priamych podpor. Konkrétne na pastevný chov a viazanú podporu príjmu na pestovanie zeleniny. V najbližších dňoch, po spustení vyplácania ďalších schém, by mali poľnohospodári a mladí farmári dostať viac ako 118 miliónov eur, informovala PPA.



"Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje vo vydávaní rozhodnutí a vyplácaní platieb na všetky doterajšie schémy pri tých žiadostiach, kde je to možné a nie sú v procese kontroly," uviedla agentúra, ktorá bola v posledných týždňoch kritizovaná za oproti iným rokom neskoršie vyplácanie financií.



Na schému pastevný chov eviduje agentúra 2061 žiadostí v sume viac ako deväť miliónov eur, na schému viazaná podpora príjmu na pestovanie zeleniny 219 žiadostí v sume vyše štyroch miliónov eur a v najbližších dňoch (29. februára) začne vyplácať aj podpory z celofarmovej schémy a schémy mladý poľnohospodár. V rámci celofarmovej schémy eviduje takmer 9000 žiadostí v objeme viac ako 102 miliónov eur.



"Zmenou v porovnaní s pôvodným harmonogramom je vydávanie rozhodnutí a vyplácanie schémy pre mladých poľnohospodárov už od 29. februára. Pôvodný termín mal byť až na konci marca. V schéme mladý poľnohospodár je to 737 žiadostí v hodnote 3,3 milióna eur," dodala PPA.