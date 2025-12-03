< sekcia Ekonomika
PPA začala vydávať rozhodnutia na priame podpory pre Kampaň 2025
Rozhodnutia sú vydávané pre všetky intervencie prvého piliera a v druhom pilieri pre intervencie Podpora pre oblasti s obmedzeniami a intervenciu Natura 2000 na trvalom trávnom poraste.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala od začiatku decembra tohto roka vydávať rozhodnutia na priame podpory pre Kampaň 2025. Žiadatelia dostanú rozhodnutia do svojich elektronických schránok a po ich prevzatí im budú vyplatené finančné prostriedky. V stredu o tom informovala PPA.
„Administráciu vyplácania preddavkov sme zrealizovali úspešne počas novembra vyplatením rekordných 355 miliónov eur,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Marek Čepko s tým, že ďalších takmer 250 miliónov eur sa ešte vyplatí. Zároveň upozornil žiadateľov, aby si kontrolovali svoje elektronické schránky. Prevzatím rozhodnutia totiž urýchlia administratívu a následne aj vyplatenie priamych podpôr.
Rozhodnutia sú vydávané pre všetky intervencie prvého piliera a v druhom pilieri pre intervencie Podpora pre oblasti s obmedzeniami a intervenciu Natura 2000 na trvalom trávnom poraste. V kampani 2025 bolo prijatých celkovo 53.286 žiadostí od 14.073 žiadateľov v rôznych intervenciách. Na intervenciu prvého piliera BISS, čo je základná podpora príjmu viazaná na plochu, bolo prijatých 13.955 žiadostí a na účtoch poľnohospodárov je po vyplatení preddavkov vyše 121,78 milióna eur.
