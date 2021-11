Jozef Kiss: Zachovanie siete miestnych akčných skupín je prioritou

Bratislava 23. novembra (TASR) - Zachovanie siete miestnych akčných skupín (MAS) je prioritou. Uviedol to generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss na zasadnutí predsedníctva Združenia miest a obcí (ZMOS). Informovala o tom PPA.



"Budeme prioritne púšťať platby, ktoré súvisia so zabezpečením chodu MAS tak, aby sme sa vyhli akýmkoľvek diskusiám o tom, či v budúcnosti MAS budú, alebo nebudú. Pozastavené platby sa na PPA preverujú, ich spustenie je prioritou, proces je zdĺhavý, musíme ho nastaviť tak, aby keď ho raz spustíme, fungoval dokonale," spresnil Kiss.



"Považujem za dôležité pre budúce programové obdobie, aj pre prechodné programové obdobie, zachovanie miestnych akčných skupín. Je to cesta k zabezpečeniu projektov miest a obcí. Chceme zachovať ich funkčnosť tak, aby sme boli schopní rozbehnúť financovanie jednotlivých projektov, ktoré sú dnes v štádiu pozastavenia alebo spracovania. Z našej strany urobíme všetko preto, aby sme zabezpečili financovanie projektov nevyhnutných pre jednotlivé mestá a obce v prijateľnom časovom horizonte," ubezpečil Kiss.



Priblížil, že aktuálne je podľa PPA 246 zmlúv podpísaných a zverejnených v Centrálnom registri zmlúv v celkovej sume 6.386.996 eur. Ďalších 96 zmlúv je vyexpedovaných žiadateľom, pričom ide o sumu 2.031.067 eur. Ďalších 127 rozhodnutí je v spracovaní, čo znamená, že v krátkej dobe bude spracovaných 800 až 900 zmlúv.



Doplnil, že do budúcnosti sa uvažuje o nastavení efektívnejšieho modelu financovania MAS a zároveň aj o vytvorení siete informačných stredísk pre žiadateľov eurofondov. "Jedna z možností je, že by sme využili aj súčasnú sieť MAS," povedal Kiss.



Predseda ZMOS Branislav Tréger ocenil, že spolupráca s PPA sa posunula na kvalitatívne oveľa vyššiu úroveň. "MAS dostali peniaze na fungovanie, podpísali sa už zmluvy, niektoré už boli vyexpedované, čaká sa platbu, respektíve úhradu," doplnil Tréger.



Generálny riaditeľ PPA ubezpečil prítomných, že PPA je po udelení trvalej akreditácie plne funkčná a neexistujú žiadne prekážky pre plné "sprocesovanie" nových žiadostí, alebo žiadostí, ktoré sa nakumulovali v predchádzajúcom období. Potvrdil, že procesy v PPA sú nastavené tak, aby sa minulosť nezopakovala.