PPA začne prijímať žiadosti o priame podpory podľa nových pravidiel EÚ

Bratislava 17. apríla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od pondelka prijíma žiadosti o priame podpory 2023. Ide o prvú kampaň nového programového obdobia na roky 2023 až 2027, ktoré prináša mnohé novinky pre žiadateľov a ktoré bude PPA uplatňovať už pri týchto žiadostiach.



Lehota na podávanie žiadostí o priame podpory je od 17. apríla do 31. mája 2023. Na rozdiel od predchádzajúcich období budú môcť žiadatelia podávať žiadosti aj posledné dva týždne bez sankcií.



"Vláda SR schválila kľúčové materiály, ktoré boli potrebné na začatie kampane na priame platby a kampaň 2023 sa môže začať. PPA je na všetky novinky, ktoré nové programové obdobie prináša, pripravená. Verím, že táto kampaň bude úspešná tak pre agentúru, ako aj pre samotných poľnohospodárov. Osobne si veľa sľubujem od zavádzania inovácií umelej inteligencie do našej praxe a verím, že nás to opäť posúva k moderným štandardom bankových inštitúcií, keďže sme banka pre poľnohospodárov," povedal generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



PPA zdôraznila, že o priame podpory môžu poľnohospodári žiadať každý rok a agentúra ich začína vyplácať po vyhodnotení 1. decembra, pričom 95 % platieb musí byť vyplatených do 30. júna nasledujúceho roku. V tomto prípade teda do 30. júna 2024.



Platobná agentúra dodala, že veľmi intenzívne komunikuje s profesijnými združeniami o všetkých novinkách, ktoré nová kampaň 2023 až 2027 prináša. Aby ich žiadatelia zvládli, poskytuje na svojich štrnástich regionálnych pracoviskách informácie prostredníctvom kontaktných mailov a telefónnych čísiel v určených časoch.