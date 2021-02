PPA začne so zazmluvňovaním žiadostí o nenávratný príspevok

Bratislava 1. februára (TASR) - So zazmluvňovaním schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) začne Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vo februári 2021. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), že Brusel upozornil SR na problémy s eurofondmi.



"Kroky a zjednodušenie procesov budú predstavené aj na pracovnom stretnutí s miestnymi akčnými skupinami (MAS), Národnou sieťou slovenských (NS) MAS, kde sa zúčastnia zástupcovia riadiaceho orgánu programu rozvoja vidieka (PRV) SR a PPA," uviedol agrorezort.



V podmienkach SR sú podľa MPRV do implementácie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Community Led Local Development - CLLD) zapojené dva fondy, a to Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (prostredníctvom PRV SR na roky 2014 až 2020) a Európsky fond regionálneho rozvoja (prostredníctvom IROP), ktorý kompetenčne spadá pod správu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



MPRV ako jeden zo zapojených fondov do implementácie CLLD venuje náležitú pozornosť urýchleniu implementácie miestneho rozvoja vedeného komunitou. "V rámci PRV SR 2014 až 2020 projekty, ktoré predkladajú miestne akčné skupiny, sú hodnotené na PPA, ktorá plní funkciu poskytovateľa príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka," poznamenalo agroministerstvo.



"Aj napriek tomu, že PPA vynakladá maximálne úsilie, aby projekty boli čo najrýchlejšie vyhodnotené, nie všetky projekty sú predkladané správne a kompletne, či už zo strany MAS alebo konkrétnych žiadateľov, čo následne spôsobuje predlžovanie lehôt na vyhodnotenie zo strany PPA," uviedol agrorezort s tým, že PPA v súčasnosti intenzívne pracuje na racionalizácii aj úpravách procesov zameraných na urýchlenie vyhodnocovania a kontrahovania žiadostí o NFP v podopatrení 19.2.



"PPA v spolupráci s riadiacim orgánom PRV SR pripravuje záväzný harmonogram vyhodnocovania žiadostí o NFP v rámci podopatrenia 19.2, ktorý odzrkadľuje identifikované problematické oblasti, či už na strane PPA, MAS alebo samotných žiadateľov," dodalo MPRV.



Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák informoval, že ZMOS upozornila listom Rada európskych obcí a regiónov (Council of European Municipalities and Regions - CEMR) na vážne problémy s eurofondmi.



Rada európskych obcí a regiónov podľa neho upozornila na implementáciu programov EÚ pre vidiecke oblasti na obdobie rokov 2014 až 2020 (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka). Zatiaľ čo sa Rada a Parlament snažia dohodnúť na novej Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) po roku 2021, v niektorých krajinách sa programy na podporu vidieckych oblastí na roky 2014 až 2020 ani nezačali. To platí najmä na Slovensku, kde miestne MAS, ktoré spravujú finančné prostriedky v území, nemohli začať svoju činnosť z dôvodu chaotického riadenia zo strany národných orgánov.