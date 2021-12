PPA vyplatila poľnohospodárom už takmer 358 miliónov eur

Bratislava 17. decembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zaslala 15.662 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu v rámci priamych platieb poľnohospodárom, čo je 88 % zo všetkých žiadostí. PPA vyplatila už 357,9 milióna eur z objemu 505 miliónov eur, čo je o 1,71 % viac ako k rovnakému obdobiu v minulom roku.



"Keď to porovnám s minulým rokom, dokázali sme spracovať o 14.000 žiadostí o platbu viac. To je nárast o 30 %. Postupne napĺňame ciele, ktoré sme si zadefinovali, a je to aj vďaka získaniu trvalej akreditácie," povedal generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



Rozhodnutie dostali všetci žiadatelia, ktorí splnili všetky potrebné podmienky. PPA začala postupne vyplácať platby 1. decembra 2021 v zmysle platnej legislatívy, ktorá tento termín určuje.



Z celkového počtu 17.864 podaných žiadostí nie je rozhodnuté v 2202 prípadoch. Žiadatelia, ktorí rozhodnutie nedostali v tomto roku, budú o tejto skutočnosti informovaní. Ich žiadosti PPA pri administratívnej kontrole pre indikované nedostatky vylúčila a musí ich opätovne preveriť. Táto kontrola sa bude realizovať v roku 2022.