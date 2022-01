PPA: Ľudia môžu predkladať žiadosti k výzve na projekty potravinárov

Bratislava 13. januára (TASR) - Žiadatelia o projektové podpory môžu od 14. januára do 31. marca 2022 v rámci výzvy číslo 51 podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov predkladať svoje žiadosti elektronickou formou. Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).



Prostriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí, a to mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.



Vo výzve nájdu žiadatelia aj linky, kde môžu elektronicky zasielať žiadosti a prílohy k žiadostiam. Dôležité je, že žiadosť musí byť podaná výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky PPA (na adrese www.slovensko.sk, služba zriadená pre takéto podanie "Podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, číslo 51/PRV/2021, podopatrenie 4.2, Pôdohospodárska platobná agentúra“). Pre zabezpečenie plne elektronickej komunikácie je potrebné, aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.



Výzva bola spustená 16. decembra 2021 s tým, že predkladať žiadosti elektronickou formou bude možné od 14. januára do 31. marca 2022. Všetky informácie k výzve sú k dispozícii na www.apa.sk.