PPA: Žiadatelia o podpory by si mali skontrolovať plochy v systéme AMS

Bratislava 8. septembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov o priame podpory, aby si pozreli výsledky monitoringu AMS (Systém plošného monitorovania plôch) v GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu). Tí, ktorí majú aspoň jednu plochu oranžovú, by mali reagovať. V prípade, že majú žiadatelia v GSAA iba zelené alebo sivé plochy, reakcia z ich strany nie je potrebná.



PPA zdôraznila, že reakcia na zobrazenú oranžovú plochu je potrebná pre schválenie ich žiadosti. V nej sa totiž kontrolujú, respektíve porovnávajú údaje uvedené žiadateľom so skutočným stavom. Ak je medzi týmito údajmi rozdiel, tzv. nezrovnalosť, môže ju žiadateľ dať do súladu preukázaním vlastného dôkazu.



Po tom, ako PPA prvé dáta od žiadateľov, ktoré zadali do systému, otestovala, vyhodnotila a prijala nové nastavenia a vylepšenia, je systém AMS plne funkčný a poskytuje korektné dáta. S nimi agentúra pracuje pri vyhodnocovaní jednotných žiadostí, preto je v záujme prijímateľov, aby si dáta skontrolovali a v prípade rozdielov reagovali, napríklad nahratím tzv. geotagovanej fotografie, a to do 15. októbra.



Keďže ide o novinku, ktorú PPA zaviedla od začiatku roka 2023 (povinnosť jej ukladá európska legislatíva) zriadila agentúra kontaktné adresy, na ktorých poskytuje žiadateľom potrebné informácie k postupom v AMS, a to e-mail ams@apa.sk alebo telefonický kontakt v čase od 9.00 h do 15.00 h: +421 917 718 208 či +421 917 783 260.