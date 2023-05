PPA: Žiadatelia o pomoc potravinárom musia mať zúčtovanie do 15. mája

Bratislava 12. mája (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma zúčtovanie od žiadateľov z výzvy na poskytnutie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Tí majú povinnosť urobiť finančné zúčtovanie dotácie do 15. mája.



PPA pripomenula, že výzva bola otvorená od 22. novembra do 30. novembra 2022. V rámci výzvy bolo predložených 311 žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci. Finančné prostriedky boli vyplatené 302 žiadateľom vo výške 9.855.201,61 eura.



Administrácia opatrenia pre vyplatenie finančných prostriedkov do konca roka 2022 bola podľa PPA uzavretá 10. decembra 2022 a po tomto termíne boli žiadateľom zaslané zmluvy na podpis štatutárnym zástupcom a postupne v termíne do 20. decembra minulého roka aj vyplatené.



Keďže žiadatelia v tom čase nedisponovali faktúrami za mesiace november a december 2022, respektíve ročnými vyúčtovacími faktúrami, zasielali kvalifikovaný odhad. Pri opätovnej administrácii boli vyzvaní na doloženie faktúr a kvalifikované odhady boli upravené na skutočnú spotrebu. Rozdiel medzi kvalifikovaným odhadom a skutočnou spotrebou je podľa PPA neprávom vyplatená časť dotácie, ktorú musí žiadateľ v rámci finančného zúčtovania vrátiť platobnej agentúre.



PPA upozornila, že nepožaduje od žiadateľov vrátenie oprávnenej časti, ale iba alikvotnú časť za neoprávnene poskytnutú dotáciu. To znamená za zvýšené kvalifikované odhady, nesprávne určené jednotkové ceny komodity, nesprávne určené spotreby, dodanie/nedodanie analytickej evidencie preukazujúcej v danej prevádzke výrobu a/alebo spracovanie potravín.



Žiadatelia boli podľa agentúry informovaní, že kvalifikované odhady sa budú následne prepočítavať so skutočnými spotrebami. Pôjde maximálne o 4 % z vyplatenej sumy a dotkne sa to 149 subjektov. V schéme je zároveň jasne definované, že výzva bola určená na výrobu a/alebo spracovanie potravín, nie na reštauračné služby, prvovýrobu, podnikové predajne a podobne. Ak teda niekto v žiadosti žiadal pomoc na takéto činnosti, nemohli mu byť uznané ako oprávnené.