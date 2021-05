Žiadosti o priame podpory môžu žiadatelia podávať do 11. júna

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. mája (TASR) - Žiadosti o priame podpory môžu žiadatelia podávať až do 11. júna, avšak s jednopercentným krátením za každý pracovný deň omeškania. Informoval o tom Ladislav Ďurkovič, vedúci oddelenia komunikácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).Pripomenul, že tohtoročná štandardná lehota na podávanie jednotných žiadostí o priame platby PPA na platby na zvieratá aj lesnícke opatrenia uplynula 15. mája 2021. Tento deň však pripadal na sobotu, preto PPA akceptovala žiadosti podané do pondelka 17. mája vrátane. Do konca 20. týždňa podľa neho prijala PPA celkom 17.786 žiadostí." informoval riaditeľ sekcie priamych platieb PPA Peter Hirjak.Ďurkovič upozornil, že žiadatelia môžu upravovať svoje už podané žiadostí, prípadne ich doplniť alebo zmeniť bez sankcií, najneskôr do 31. mája 2021.Tí, ktorí svoju žiadosť nestihli podať do stanovej lehoty, môžu tak podľa hovorcu stále urobiť. PPA akceptuje žiadosti až do 11. júna, bude však krátiť sumu, na ktorú má žiadateľ nárok, o 1 % za každý pracovný deň omeškania.Zdôraznil, že žiadosti podané po 11. júni budú považované za neprípustné a žiadateľovi sa neposkytne žiadna pomoc ani podpora prostredníctvom priamych platieb." povedal generálny riaditeľ PPA Jaroslav Jánoš.Ďurkovič doplnil, že počet žiadostí o priame podpory je každoročne na približne rovnakej úrovni, asi cez 18.000. Minulý rok prijala PPA 18.313 žiadostí. Agentúra má termín na spracovanie a vyplatenie žiadostí do trinástich mesiacov od ich podania, až do júna 2022. Vyplácať ich môže najskôr od 1. decembra 2021.Tradične ich PPA podľa Ďurkoviča vypláca koncom roka. Minulý rok agentúra vyplatila do 27. decembra 2020 spolu 15.003 žiadostí v sume 367,7 milióna eur, čo bolo viac ako 87 % všetkých podaných žiadostí.