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PPA zjednocuje systémy aplikácie GSAA
Zjednotenie týchto databáz so sebou prináša ich dočasnú odstávku.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristúpila k zjednoteniu systémov, v ktorých žiadatelia pri priamych podporách evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do geopriestorovej aplikácie GSAA. Zjednotenie týchto databáz so sebou prináša ich dočasnú odstávku. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov je nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla. Informovala o tom platobná agentúra.
„Dlhodobým cieľom súčasného vedenia platobnej agentúry je znižovanie byrokracie efektívnou digitalizáciou. V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmár a v týchto dňoch integrujeme dáta z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA,“ priblížil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
Zjednotenie týchto databáz so sebou prináša aj ich dočasnú odstávku. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov je nedostupná do 15. júla. Geopriestorová aplikácia GSAA bude pre žiadateľov nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla. Po tomto termíne už nájdu žiadatelia všetky informácie v GSAA. Prepojenie týchto databáz je komplikovaný a technický náročný proces.
Toto riešenie so sebou podľa PPA prinesie prehľadnejšie grafické rozhranie, jednoduchšiu správu evidencie pozemkov a automatické predvyplnenie vybraných údajov, čím sa zníži administratívna záťaž pre samotných žiadateľov. Súčasťou aktualizácie budú aj nové funkcionality, ktoré uľahčia orientáciu v údajoch. Žiadatelia budú môcť vyhľadávať parcely priamo v mape podľa katastrálneho územia a zároveň systém poskytne grafické aj číselné znázornenie parciel, ku ktorým boli doložené potrebné doklady, čo prispeje k lepšej kontrole a prehľadnosti evidovaných údajov.
V rámci GSAA budú po odstávke už viditeľné aj nové výsledky Area monitoring systému (AMS - systém monitorovania plôch), teda tzv. semafor, ktorý žiadateľov upozorňuje na nesúlad nimi deklarovaných úkonov na pozemkoch a satelitných snímok, ktoré tieto úkony kontrolujú. V mobilnej aplikácii eFarmár tieto výsledky nájdu žiadatelia už v piatok 10. júla, do geopriestorovej aplikácie GSAA budú premietnuté až po jej aktualizácii o evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov.
„Technické práce na informačných systémoch a s nimi spojená nedostupnosť služieb sú nevyhnutné na to, aby sme prijímateľom priamych podpôr poskytli modernejšie, prehľadnejšie a efektívnejšie elektronické služby, ktoré zjednodušia plnenie ich administratívnych povinností. V trende zjednodušovania úkonov našich farmárov, poľnohospodárov a lesníkov budeme pokračovať,“ uzavrel Čepko.
„Dlhodobým cieľom súčasného vedenia platobnej agentúry je znižovanie byrokracie efektívnou digitalizáciou. V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmár a v týchto dňoch integrujeme dáta z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA,“ priblížil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
Zjednotenie týchto databáz so sebou prináša aj ich dočasnú odstávku. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov je nedostupná do 15. júla. Geopriestorová aplikácia GSAA bude pre žiadateľov nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla. Po tomto termíne už nájdu žiadatelia všetky informácie v GSAA. Prepojenie týchto databáz je komplikovaný a technický náročný proces.
Toto riešenie so sebou podľa PPA prinesie prehľadnejšie grafické rozhranie, jednoduchšiu správu evidencie pozemkov a automatické predvyplnenie vybraných údajov, čím sa zníži administratívna záťaž pre samotných žiadateľov. Súčasťou aktualizácie budú aj nové funkcionality, ktoré uľahčia orientáciu v údajoch. Žiadatelia budú môcť vyhľadávať parcely priamo v mape podľa katastrálneho územia a zároveň systém poskytne grafické aj číselné znázornenie parciel, ku ktorým boli doložené potrebné doklady, čo prispeje k lepšej kontrole a prehľadnosti evidovaných údajov.
V rámci GSAA budú po odstávke už viditeľné aj nové výsledky Area monitoring systému (AMS - systém monitorovania plôch), teda tzv. semafor, ktorý žiadateľov upozorňuje na nesúlad nimi deklarovaných úkonov na pozemkoch a satelitných snímok, ktoré tieto úkony kontrolujú. V mobilnej aplikácii eFarmár tieto výsledky nájdu žiadatelia už v piatok 10. júla, do geopriestorovej aplikácie GSAA budú premietnuté až po jej aktualizácii o evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov.
„Technické práce na informačných systémoch a s nimi spojená nedostupnosť služieb sú nevyhnutné na to, aby sme prijímateľom priamych podpôr poskytli modernejšie, prehľadnejšie a efektívnejšie elektronické služby, ktoré zjednodušia plnenie ich administratívnych povinností. V trende zjednodušovania úkonov našich farmárov, poľnohospodárov a lesníkov budeme pokračovať,“ uzavrel Čepko.