PPA zverejnila výzvu 4.1 pre poľnohospodárov v hodnote 110 mil. eur

Bratislava 31. januára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojej webovej stránke výzvu číslo 52/PRV/2020 podopatrenie 4.1. Informovala o tom PPA.



Čerpanie finančných prostriedkov z výzvy bude podľa agentúry možné na investície do výstavby, rekonštrukcie či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie.



Žiadatelia v prípade výzvy 4.1 môžu podľa PPA podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v termíne od 1. marca do 31. mája. PPA začne vyplácanie platieb už v tomto roku a pokračovať bude maximálne do konca programového obdobia. K výzve sú pripravené aj katalógy cien, proces obstarávania sa bude realizovať elektronicky aplikáciou Josephine.



PPA zároveň vyzýva poľnohospodárov, aby sa prehlásili z dávnejšie vyhlásenej výzvy číslo 50/PRV/2020 do aktuálne vyhlásenej výzvy 4.1. O postupe bude žiadateľov poľnohospodárov informovať v nasledujúcich dňoch. Viac informácií k novej výzve číslo 4.1 je k dispozícii na www.apa.sk