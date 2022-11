PPA zverejnila výzvu na podporu potravinárov za 10 mil. eur

Bratislava 22. novembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Posielať svoje žiadosti môžu od 22. do 30. novembra 2022.



Žiadosti, ktoré splnia požadované kritériá, budú vyplatené ešte do konca roka 2022, pričom alokovaná suma na túto výzvu je 10 miliónov eur.



"Som rád, že tieto peniaze sa dostanú k potravinárom ešte tento rok, pretože je veľmi dôležité poskytnúť im dostatočnú finančnú pomoc a zároveň je rovnako dôležité urobiť tak včas. Som presvedčený, že farmárom sme pomohli už pri úspešnom vyplatení výnimočnej pomoci a tak ako peniaze z výzvy na sucho aj týchto desať miliónov eur pre potravinárov nájdu žiadatelia na svojich účtoch do konca roka," povedal generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



PPA dodala, že žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci je potrebné predložiť prostredníctvom formulára, ktorý majú registrovaní žiadatelia v systéme ITMS2014+ k dispozícii na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení.