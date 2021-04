PPA:Jánoš neprepísal firmu na družku, ako tvrdil Hlas-SD, ale na dcéru

Bratislava 29. apríla (TASR) - Šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslav Jánoš mal prepísať firmu na družku, s ktorou býva. S takýmto tvrdením prišla v stredu (28. 4.) mimoparlamentná strana Hlas-SD. Agentúra však zareagovala, že jej šéf neprepísal firmu na družku, ale na dcéru. K vyjadreniu mimoparlamentnej strany doplnila PPA aj ďalšie fakty a vysvetlenia.PPA vysvetlila, že Jánoš niekoľko rokov ako aktivista a podnikateľ poukazoval na kriminálne činy vtedajšieho vedenia PPA. Chcel to zmeniť, tak vstúpil do služieb štátu a do mesiaca prepísal obchodné podiely v spoločnosti, v ktorej pôsobil. Avšak nie na družku, ale na dcéru.podotkla agentúra.Poslanec Národnej rady (NR) SR zo strany Hlas-SD Róbert Puci tiež poukázal na pokutu od PPA pre Jánošovu firmu za neoprávnené čerpanie dotácií. Vyjadrenia agrorezortu ako odvolacieho orgánu považuje Puci za zneužitie právomocí verejného činiteľa. PPA sa však ohradila, že sankcie zo strany PPA pre Dafort Agro, kde predtým pôsobil Jánoš, považuje šéf PPA za protiprávne, ale do dnešného dňa je táto sankcia zo strany PPA platná.zdôraznila agentúra. PPA totiž prijala opatrenie k riziku konfliktu záujmov, ktoré má zadefinované v rámci rizika korupcie.napísala PPA.Agentúra tiež podotkla, že za minulej vlády podala PPA trestné oznámenie za subvenčný podvod na spoločnosť Dafort Agro. Toto trestné stíhanie bolo zastavené. PPA sa ešte voči tomuto rozhodnutiu odvolala a 22. júla 2020 vydala Generálna prokuratúra SR uznesenie o zamietnutí sťažnosti PPA voči zamietnutiu začatia trestného stíhania, teda ešte predtým, ako Jánoš začal pôsobiť v štátnej správe.uzavrela PPA.