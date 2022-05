PPA:Platobná agentúra chce zvýšiť záujem mladých o prácu v agrorezorte

Bratislava 3. mája (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) podpísala memorandum o spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (SPU) v Nitre. PPA študentom poskytne možnosti absolvovania odborných stáží, výberových prednášok a exkurzií a tiež možnosť konzultácií odborných tém pri príprave záverečných prác študentov.



Ako ďalej informovala PPA, memorandum predpokladá aktívnu spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, inžinierskeho poradenstva a navrhovania vedecko-výskumných a rozvojových projektov.



"Máme záujem o odborne zdatných a kvalitne pripravených absolventov vysokých škôl. Zároveň chceme aktívne prispieť k tomu, aby študenti mali možnosť tieto kritériá splniť. Uvedomujeme si našu zodpovednosť a úprimne cítime záväzok voči mladým ukázať im cestu k ich budúcej profesii v rezorte poľnohospodárstva. Verím, že im otvoríme možnosti, o ktorých dnes nevedia, a ktoré ich budú na tejto profesijnej ceste motivovať," uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss, ktorý za agentúru memorandum so SPU podpísal.



Spolupráca s vysokými školami je podľa neho jedna z možností, ako pritiahnuť do PPA mladých ľudí, ktorí nie sú zaťažení minulosťou, sú dostatočne flexibilní a ochotní podieľať sa na transformácii a modernizácii agentúry. Zároveň získané informácie a skúsenosti podľa Kissa môžu uplatniť aj v prípade, že budú pôsobiť v rezorte na strane poľnohospodárov, ktorí využívajú finančné služby PPA.



Za SPU v Nitre podpísala memorandum jej rektorka Klaudia Halászová. "Našou ambíciou je otvorený dialóg v témach, ktoré sú dôležité pre rezort a ktoré súvisia s činnosťou PPA. Za dôležité považujem tiež uplatnenie študentov v rezorte a vybudovanie silného inovačného centra pre pôdohospodárske odbory. Toto je súčasťou dlhodobej vízie, kde spolupracujeme s ministerstvom pôdohospodárstva a PPA považujem za neoddeliteľnú súčasť napĺňania tejto vízie," povedala.



PPA pripravuje takúto spoluprácu aj s ďalšími univerzitami. Oslovila tiež Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultu práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Poskytnúť študentom odborné prednášky špecialistov PPA či možnosti pre stáže a odbornú prax študentov na pracoviskách agentúry je pripravená PPA v prípade záujmu ktorejkoľvek univerzity alebo vysokej školy.