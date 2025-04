Ppri Šajdíkových Humenciach plánujú opraviť most cez rieku Myjava

Šajdíkove Humence 24. apríla (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) plánuje plánuje pri obci Šajdíkove Humence v okrese Senica zrekonštruovať most cez rieku Myjava. Rekonštrukcia má prebiehať za úplnej uzávery úseku priľahlej cesty tretej triedy. Obchádzka bude riešená pomocou dočasného premostenia ako jednosmerná striedavá komunikácia so svetelnou signalizáciou. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.175.860,95 eura bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na moste vrátane dokumentácie na vykonanie prác a taktiež vyhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania v digitálnej aj papierovej forme.



Mostné provizórium bude riešené ako samostatný objekt s dĺžkou 24 metrov pre vozidlá s hmotnosťou do 40 ton. Založené bude na krajných oporách tvorených betónovými cestnými panelmi. Prechod z mosta na komunikáciu bude takisto vytvorený pomocou betónových cestných panelov. Aby nedochádzalo k nadmernému hluku z prejazdu vozidiel, konštrukcia bude tvorená drevenými mostnicami. Po dokončení projektu bude dočasné provizórium rozobraté a terén upravený do pôvodného stavu.



SÚC TTSK nerozdelila zákazku na časti z dôvodu, že predmetom zákazky je rekonštrukcia jedného mosta. „Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu zabezpečiť plnenie celého predmetu zákazky. Rozdelenie zákazky na časti by bolo pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne,“ uvádza sa v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Aktuálne prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa zákazky. Navrhovatelia môžu cenové ponuky zasielať do 5. mája.