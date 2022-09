PPS Group a odbory sa sporia vo viacerých bodoch kolektívnej zmluvy

Detva 20. septembra (TASR) – Vedenie spoločnosti PPS Group Detva a podnikoví odborári sa stále nevedia dohodnúť na viacerých bodoch budúcej kolektívnej zmluvy na rok 2023. Spory sú najmä medzi mzdovými požiadavkami odborov a ponukou zamestnávateľa.



"PPS Group jednoznačne uvádza, že cieľom návrhu kolektívnej zmluvy je zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov tak, aby reagovalo na zvyšovanie miery inflácie, pričom sme presvedčení, že týmto aktom sa PPS Group v tejto ťažkej ekonomickej situácii zaraďuje medzi veľmi úzky okruh zamestnávateľov na Slovensku, ktorí sú pripravení garantovať svojim zamestnancom zvyšovanie miezd, reflektujúc mieru inflácie v plnej miere," uvádza sa v tlačovej správe.



Ako pre TASR uviedol šéf Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne Detva Stanislav Lupták, zamestnávateľ v návrhu kolektívnej zmluvy znižuje zamestnancom peňažné príplatky za prácu v noci, cez víkend, či za sťažený výkon práce. "Napríklad príplatok za prácu v noci bol doteraz podľa platnej kolektívnej zmluvy 1,49 eura za hodinu, zamestnávateľ v novom návrhu uviedol sumu 1,43 eura za hodinu," povedal pre TASR.



PPS Group sa podľa vedenia drží platných zákonov, ako aj ostatných právnych predpisov, a preto bol upravený aj text návrhu kolektívnej zmluvy. "Ustanovenia Zákonníka práce boli totiž počas účinnosti doterajšej kolektívnej zmluvy zmenené," uvádza. "PPS Group svojim zamestnancom garantuje v otázke príplatkov a mzdových zvýhodnení za nočnú prácu, prácu cez víkend, či za sťažený výkon práce minimálne to, čo garantuje aj Zákonník práce," dodáva.



Lupták trvá v oblasti príplatkov na ich výške podľa aktuálne platnej kolektívnej zmluvy. "Vedenie už tým, že mení znenie kolektívnej zmluvy preukazuje, že chce meniť pre zamestnancov pravidlá, a to k horšiemu," pripomína. Zarazilo ho tiež, že navrhovaná kolektívna zmluva neobsahuje po desaťročiach garanciu priestorov pre závodné odbory. "Máme takto pocit, že odborárov chce vedenie dostať z firmy von," poznamenal.



Vo všetkých otázkach spojených s novou kolektívnou zmluvou by chceli hľadať spoločné stanoviská na priamom vyjednávaní, ktoré sa má uskutočniť na začiatku októbra.