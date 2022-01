Práca v obchode? Najzamestnávateľom je Tesco

PREČÍTAJTE SI VIAC O AKTIVITÁCH TESCA PRE KOLEGOV:

Bratislava 28. januára (OTS) - V prestížnej nezávislej ankete Najzamestnávateľ 2021 sa reťazec umiestnil na víťaznom prvom mieste spomedzi 24 spoločností nominovaných v kategórii Obchod a služby . V nezávislej ankete už po desiatykrát hlasovala verejnosť aj aktuálni či potenciálni kolegovia a kolegyne z Tesca.Tesco neustále potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu pre všetkých, váži si jedinečnosť všetkých kolegov a kolegýň a podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. V roku 2021 ako prvá spoločnosť na Slovensku Tesco zverejnilo Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie “ vysvetľuje Miroslava Rychtárechová, personálna manažérka Tesca na Slovensku , a dodáva: ,,“ Podľa minuloročného prieskumu až 92 % z kolegov vníma Tesco ako skvelé miesto na prácu.Tesco vlani zatraktívnilo balík zamestnaneckých benefitov a k prvému januáru tohto roka zvýšilo nástupné mzdy kolegov a kolegýň na prevádzkach až o 10 %. Tesco ponúka kolegom atraktívny balík odmien a benefitov, ktorého hodnota sa v roku 2021 vyšplhala až na takmer 5 miliónov eur. Reťazec kolegov pravidelne zásobuje vitamínovými balíčkami, príspevkami na nákup školských pomôcok, vianočnými balíčkami, ovocím na pracovisku, k dispozícii majú celoročné zľavy na nákup v Tescu či ďalšie formy individuálnej podpory.Tesco v roku 2021 ako prvý zamestnávateľ na trhu uverejnilo unikátnu Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie . Správa prináša súhrn informácií, ako sa reťazcu darí v tejto oblasti, a aj plány do budúcnosti. Reťazec chce byť napríklad čo najviac ústretový k rodine a ešte viac podporovať kolegyne a kolegov po návrate z dlhodobej PN a pokračovať v podpore kolegov a kolegýň so zmenenou pracovnou schopnosťou zo zdravotných dôvodov.V roku 2021 Tesco dosiahlo fantastický úspech aj v prestížnom ocenení Via Bona Slovakia, kde reťazec získal ocenenie hneď v dvoch kategóriách – Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ. Spolu s tým bolo reťazcu udelené aj tretie – Cena verejnosti. Práve ocenenie Výnimočný zamestnávateľ a úspešné umiestnenie v ankete Najzamestnávateľ potvrdzujú, že je Tesco dlhodobo skvelým miestom na prácu.