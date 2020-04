Prieskum: Práca z domu má i tienisté stránky

Viedeň 14. apríla (TASR) - Milióny ľudí pracujú od vypuknutia krízy v súvislosti so šírením nového koronavírusu z domu, tzv. home office. Nie všetci sú však s týmto štýlom práce spokojní.



Podľa prieskumu kariérnej organizácie Career Institut & Verlag až 81 % respondentov sú so súčasnou situáciou spokojní, no mnohí majú čoraz väčší problém oddeliť prácu od súkromného života. Nový štýl práce má aj svoje tienisté stránky, práve z hľadiska rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. A navyše, čoraz väčšiemu počtu respondentov chýba kontakt s kolegami.