Práca z domu môže podľa nemeckej štúdie zhoršiť kariérne vyhliadky

Berlín 8. marca (TASR) - Mnoho ľudí v Nemecku si zvyklo na prácu z domu, využívanie tejto možnosti ale môže zhoršiť kariérne vyhliadky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na novú štúdiu Inštitútu hospodárskych a spoločenských vied (WSI) Nadácie Hansa Böcklera.



Najmä bezdetné ženy a muži, ako aj otcovia s vysokým podielom práce z domu sa považujú za menej angažovaných a produktívnych a je menej pravdepodobné, že dostanú odporúčanie na pracovné miesto. Práca z domu je naopak vo väčšej miere akceptovaná v prípade matiek, ktoré sa starajú o deti, uvádza sa v štúdii. Vo všeobecnosti platí, že čím viac niekto pracuje z domu, tým je to horšie pre kariérny postup, hovorí autorka štúdie Yvonne Lottová.



V Nemecku na účely štúdie oslovili približne 5000 zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie. Účastníci mali na stupnici od 0 do 10 uviesť, do akej miery by odporučili fiktívneho kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu a ako by ohodnotili ochotu pracovať a produktivitu danej osoby. Vychádzali pritom z profilu kandidátov, ktorý obsahoval informácie o veku, pohlaví, deťoch a frekvencii práce z domu.



Výsledky štúdie ukázali, že stigmatizácia je obzvlášť vysoká v podnikoch, kde pracuje z domu len malá časť zamestnancov. Na druhej strane, ak viac ako polovica zamestnancov pravidelne pracuje z domu, pri hodnotení takmer nezáleží na tom, či sa niekto nachádza na pracovisku často alebo len zriedka. Autori štúdie odporúčajú prácu z domu formalizovať, napríklad všeobecnou podnikovou dohodou o mobilnej práci.



"Dôležitým krokom v tomto smere je zavedenie formálneho práva na prácu z domu," uviedla Bettina Kohlrauschová, vedecká riaditeľka WSI. Dohoda sa však musí vzťahovať na všetkých zamestnancov, nielen na určité skupiny, ako sú rodičia alebo matky, zdôraznila predstaviteľka inštitútu, ktorý úzko spolupracuje s odborovým hnutím v Nemecku.