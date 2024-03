Práca z domu znižuje dopyt po kanceláriách v nemeckých mestách

Berlín 19. marca (TASR) - Trend práce z domu pravdepodobne do roku 2030 zníži dopyt po kancelárskych priestoroch vo veľkých nemeckých mestách o viac ako desatinu. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v utorok zverejnil ekonomický inštitút Ifo a poradenská spoločnosť Colliers. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Štúdia sa zamerala na mestá Berlín, Hamburg, Mníchov, Kolín nad Rýnom, Frankfurt nad Mohanom, Stuttgart a Düsseldorf.



"Pravidelná práca z domu sa stala novou normou pre približne 25 % zamestnancov a 69 % spoločností," uviedol Simon Krause, výskumník inštitútu Ifo. "To vedie k poklesu dopytu po kanceláriách, najmä vo veľkých spoločnostiach a v odvetviach s vysokou mierou využívania home office," dodal. Je preto podľa neho pravdepodobné, že dopyt po kancelárskych priestoroch v siedmich veľkých mestách do roku 2030 klesne o 12 % alebo o 11,5 milióna štvorcových metrov.



Štúdia sa opiera o údaje z prieskumov o práci z domu, v rámci ktorých inštitút Ifo oslovil približne 9000 spoločností a databázu o prenájmoch kancelárií za roky 2013 až 2023, ktorú vedie spoločnosť Colliers.



Obrat na trhu s prenájmom kancelárií v roku 2023 zároveň podľa správy klesol na krízovú úroveň zaznamenanú počas pandémie koronavírusu. Miera neobsadenosti sa zdvojnásobila z necelých troch percent v roku 2019 na viac ako 6 % na konci roka 2023. "V súčasnosti neexistujú žiadne známky rýchleho oživenia," uviedol Andreas Trumpp, spoluautor štúdie zo spoločnosti Colliers.