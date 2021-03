Práca z domu zvyšuje aj nároky na bývanie v slovenských domácnostiach

Bratislava 23. marca (TASR) - Slovensko má podľa európskych štatistík najviac preplnené domácnosti zo všetkých krajín Európskej únie (EÚ). Zároveň patrí medzi päť krajín s najvyšším počtom mladých do 30 rokov žijúcich u rodičov. Ako vyplýva z prieskumu Poštovej banky o bývaní, žije tak 76 % mladých ľudí, ktorí potrebujú svoj vlastný priestor buď na štúdium, alebo na home office.



Práca z domu sa vlani počas pandémie nového koronavírusu stala novým štandardom. Z prieskumu spoločnosti Profesia vyplýva, že viac ako polovica Slovákov bude aj v tomto roku pracovať aspoň niekoľko dní v týždni z domu. Približne 21 % zamestnancov by malo rovnaký čas stráviť prácou z domu a aj z kancelárie. Ďalších 13 % bude robiť z kancelárie menej ako tretinu pracovného času.



Problémom slovenských domácností ale je, že mnohí nemajú na vytvorenie pracovného prostredia dostatočný priestor. Národná banka Slovenska (NBS) tiež poukazuje na zhoršenie dostupnosti bývania vo viacerých krajoch Slovenska. "Priemerná cena nehnuteľností na bývanie narástla za celý minulý rok o 11,9 % oproti roku 2019. Očakávané zhoršenie vývoja na trhu práce negatívne vplýva na dostupnosť bývania," konštatujú analytici centrálnej banky.



Odkladať kúpu nového bytu sa tak nemusí oplatiť, keďže ten vhodný už nemusí byť k dispozícii, prípadne jeho cena opäť stúpne. Podľa divízneho riaditeľa Poštovej banky Gabriela Baloga je možné predpokladať, že ceny pôjdu naďalej nahor, pretože ponuka cenovo dostupného bývania nedokáže uspokojiť dopyt. "Okrem toho, ten je podporovaný aj tým, že úrokové sadzby z úverov sú na historických minimách, čo láka ľudí ku kúpe bytu alebo domu. A to opätovne tlačí ceny smerom nahor," hovorí Balog.