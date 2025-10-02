< sekcia Ekonomika
Práce dočasne obmedzia vlaky medzi Košicami a Mukačevom
Týka sa to obdobia 13. až 18. októbra, 22. až 28. októbra a 3. až 10. novembra.
Autor TASR
Košice 2. októbra (TASR) - Z dôvodu výlukových prác na ukrajinskej železničnej trati budú na linke medzi Košicami a Mukačevom štyri spoje - R 960, R 962, R 963 a R 965 vo vybraných termínoch premávať z Košíc len po stanicu Čop a späť. Týka sa to obdobia 13. až 18. októbra, 22. až 28. októbra a 3. až 10. novembra. Na základe oznámenia ukrajinskej strany o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
„Cestujúci, ktorí plánujú cestovať do Mukačeva, môžu využiť v úseku Čop - Mukačevo a späť vnútroštátne vlakové spoje Ukrajinských železníc (UZ), ktoré premávajú podľa ich cestovného poriadku (regionálne alebo diaľkové vlaky),“ uviedol hovorca.
Obmedzenie sa netýka vlakov R 961 a R 964 na trase Košice - Čop - Užhorod s priamymi vozňami do a z Bratislavy a prípojmi do a z Kyjeva. Tieto vlaky premávajú v zmysle platného cestovného poriadku ZSSK.
Linka z Bratislavy/Košíc na Ukrajinu bola 12. septembra 2025 predĺžená až do Užhorodu vďaka novovybudovanej 22-kilometrovej trati so štandardným európskym rozchodom medzi stanicami Čop a Užhorod.
