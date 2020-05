Práce na časti plynovodu do Poľska stoja

Bratislava 22. mája (TASR) – Po necelých dvoch rokoch od spustenia prác na plynovodnom prepojení Slovenska a Poľska sa tento projekt na časti slovenskej vetvy zastavil. Jeden z troch dodávateľov stavenisko opustil a investor, ktorým je pološtátny prepravca plynu Eustream, sa s firmou zatiaľ neúspešne snaží spojiť. Termín dostavby plynovodu ohrozený nie je, práce zatiaľ prebiehajú na ďalších úsekoch stavby, informoval Eustream.



V dodávateľskej firme podľa hovorcu spoločnosti Eustream Pavla Kubíka došlo k zmene vedenia, s ktorým sa investor snaží komunikovať. Podľa informácií televízie Markíza konateľ firmy zamestnancov prepustil a ako dôvod uviedol nevyplatenie dlžnej sumy viac ako dva milióny eur investorom. Eustream však záväzky voči montážnej firme neeviduje.



"Za všetky vykonané práce sme dodávateľovi zaplatili faktúry v plnej výške a včas, a to dokonca výrazne pred lehotou splatnosti," uviedol Kubík. "Očakávame, že veci sa podarí čo najskôr vysvetliť a dodávateľ sa vráti k riadnemu plneniu zmluvy," dodal hovorca.



Práce na viac ako 100-kilometrovom úseku slovenskej časti prepojovacieho plynovodu sa začali v lete 2018 a podľa pôvodných zámerov by mali byť dokončené v roku 2021. Plynovod spojí poľský plynárenský uzol v Strachocine v Podkarpatskom vojvodstve so slovenskou kompresorovou stanicou vo Veľkých Kapušanoch.



Prinesie tak prepojenie na poľský trh a LNG terminál Swinoujscie pri Baltskom mori na severozápade Poľska s priamym prístupom k alternatívnym zdrojom zemného plynu z mnohých oblastí sveta.