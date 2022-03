Práce na D1 s tunelom Višňové pokračovali aj počas zimy

Bratislava 2. marca (TASR) – Práce na stavbe diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala pokračovali aj počas zimy. Napredujú po celej trase – na cestných úsekoch, mostných aj v tuneli. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke visnovebude.sk, ktorú spustila Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Podľa informácií na webovej stránke je stavba "pod drobnohľadom všetkých zúčastnených", 15. februára navštívil stavbu prezident celosvetového koncernu Skanska Anders Danielsson, 23. februára sa zasa uskutočnil štatutárny kontrolný deň.



NDS podpísala v apríli 2021 zmluvu so spoločnosťou Skanska, ktorá je novým zhotoviteľom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Zmluvná cena na dokončenie 13,5-kilometrového úseku D1 vrátane 7,5 kilometra dlhého tunela Višňové je 255 miliónov eur.



Diaľničiari v decembri minulého roka potvrdili, že diaľničný tunel Višňové pri Žiline sa nepodarí sprejazdniť v pôvodne avizovanom termíne, teda do konca roka 2023. Dôvodom sú zistenia z diagnostiky stavby tunela, ktorá preukázala, že je nutné urobiť opravné práce vo veľkom rozsahu.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) začiatkom februára uviedol, že NDS analyzuje ekonomické a vecné dosahy zistení stavu opravných prác v tuneli Višňové na termín dokončenia stavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Nový harmonogram prác má byť známy po vypracovaní analýzy pracovnou skupinou v najbližších mesiacoch.