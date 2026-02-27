< sekcia Ekonomika
Práce na D1 v križovatke Bernolákovo si v sobotu vyžiadajú obmedzenie
Diaľnica nebude uzavretá, len na približne 1500 metroch bude doprava vedená do jedného jazdného pruhu.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Tohtoročná stavebná sezóna sa naplno rozbehla aj na diaľnici D1 pred Bratislavou. Pre práce na vodorovnom dopravnom značení na úseku v smere na Bratislavu v lokalite križovatky Bernolákovo budú v sobotu 28. februára dopravné obmedzenia. Diaľnica nebude uzavretá, len na približne 1500 metroch bude doprava vedená do jedného jazdného pruhu, informovala v piatok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Práce sa začnú v sobotu o 9.00 h a skončia sa v poobedných hodinách. Alternatívna trasa ostáva takzvaná stará Senecká cesta. V smere na Trnavu ostáva doprava na D1 v súčasnom režime bez obmedzení. NDS vyzýva vodičov, aby zvýšili opatrnosť a z dôvodu bezpečnosti rešpektovali dočasné usmerňovanie dopravy v danom úseku.
„V minulom roku sa podarilo odovzdať motoristom nové prepojenia obchvatu a D1, prvý plnohodnotný diaľničný štvorpruh na Slovensku či nový most medzi Chorvátskym Grobom a starou Seneckou cestou. Rozbehnuté práce si vyžadujú aj obmedzenia dopravy,“ uviedli z mediálnej komunikácie diaľničiarov.
Modernizácia D1 pred Bratislavou a križovatka D1/D4 podľa NDS predstavujú najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Už v súčasnosti zabezpečuje prepojenie D1 a D4 a odbremeňuje hlavné mesto od tranzitnej nákladnej dopravy.
