Práce na elektrifikácii trate na Zemplíne majú mierne omeškanie

Humenné 23. decembra (TASR) - Na prebiehajúcej elektrifikácii železničnej trate Bánovce nad Ondavou - Humenné prebiehajú práce súvisiace s výlukou v železničných staniciach Strážske a Humenné. Dokončujú nástupiská, zastrešenia, prístupové chodníky, podchody a zabezpečovacie zariadenia. Ako TASR informovala hovorkyňa spoločnosti Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková, práce sú oproti pôvodnému harmonogramu v tejto časti v miernom omeškaní.



"Okrem toho prebiehajú technické prehliadky na zabezpečovacom zariadení, pričom po ich úspešnom ukončení pristúpime k jeho skúšaniu a následne bude táto časť stavby pustená do predčasného užívania," doplnila hovorkyňa.



V období od 20. decembra do 7. januára 2025 je naplánovaná zimná prestávka. Po jej skončení, v prípade priaznivého počasia, budú pokračovať práce na mostoch, priepustoch, železničnom spodku, zvršku a nástupiskách. Zároveň sa plánuje pokračovať v budovaní nového podchodu pre cestujúcich v železničnej stanici Michalovce.



Na nedávnom kontrolnom dni zhotoviteľ predstavil aktualizovaný harmonogram jednotlivých činností súvisiacich s predčasným užívaním tak, aby bola trať v časti Strážske - Humenné sprevádzkovaná čo najskôr.



"V už realizovanej časti sa vyskytli problémy súvisiace so zakladaním mostných objektov, vysokou hladinou spodnej vody, únosnosťou zemnej pláne a niektorými ďalšími, ktoré boli riešené zmenou zakladania, prípadne použitím iných technológií, ako boli pôvodne plánované pre ich realizáciu," doplnila Lániková.



Ukončenie celej rekonštrukcie v úseku Strážske - Humenné, ako aj elektrifikácia tejto časti sa predpokladá k 30. júlu 2025. Spustenie vlakovej dopravy v časti Nižný Hrabovec - Strážske - Humenné a ďalej do Stakčína alebo Medzilaboriec by mohlo byť realizované skôr v prípade úspešných technických prehliadok a výsledkov skúšania zabezpečovacieho zariadenia.



Práce na modernizácii železničnej trate na Zemplíne sa začali v máji 2023. Hodnota zákazky bola vysúťažená v sume 216.070.505,52 eura bez DPH.