Práce na Harmincovej ulici v Bratislave sa posúvajú o dva mesiace

Bratislava 28. apríla (TASR) – Harmonogram projektu rozšírenia Harmincovej ulice v bratislavskej Dúbravke sa posúva o dva mesiace, dokončenie celej stavby je naplánované na začiatok novembra. Dôvodom sú neočakávané komplikácie, ktoré súviseli s podložím i nevyhnutnou úpravou vodovodnej siete. Informuje o tom hlavné mesto SR Bratislava na sociálnej sieti.



"Práce na prvej etape, čiže vybudovanie úplne nového úseku cesty, ktoré malo byť hotové do konca apríla, tak budú trvať do konca júna," uvádza samospráva. "Dokončenie celej stavby je plánované na začiatok novembra 2023," dodáva.



Zdržanie spôsobilo nestabilné ílovité podložie, v dôsledku ktorého musela byť časť nového úseku trasy kompletne odkopaná a nahradená vhodným materiálom. "Okrem toho sme museli upraviť aj vodovodné šachty v havarijnom stave. Časovo náročná bola výroba atypických tvaroviek vodovodného potrubia," vysvetľuje mesto.



Informuje, že v dolnej časti ulice sa robí kladenie prvých vrstiev asfaltu na novovybudovanom úseku cesty.

"Zároveň sme položili nové kamenné obrubníky a stĺpy verejného osvetlenia, v hornej časti ulice práve prebieha realizácia podkladu zo štrkodrvy a s ním súvisiace zemné práce," približuje samospráva.



V rámci nadchádzajúcich prác bude dočasne uzavretý priechod pre chodcov na križovatke Harmincovej a Húščavovej ulice. "Obchádzka pre chodcov povedie cez priechod pre chodcov pri autopredajni," dodáva radnica.



Premena dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú sa začala v lete 2022, dielo malo byť pôvodne hotové v auguste tohto roka. V oboch smeroch sa pridajú buspruhy, smerom do Dúbravky i do centra ostane jeden pruh pre autá. Výsledkom prác má byť okrem zlepšenia plynulosti dopravy aj modernizácia zastávok MHD a zvýšenie bezpečnosti pre peších na priechodoch.