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Práce na Hlavnej stanici na prestavbu toaliet sa možno predĺžia
Cestujúci môžu od júna využívať dočasné mobilné toalety pred budovou stanice.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Cestujúci na bratislavskej hlavnej stanici pociťujú už viac ako tri mesiace obmedzenia pre kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení a výstavbu prepojenia medzi výstupným koridorom a vstupnou halou. Práce so začiatkom v júni majú podľa zmluvy trvať štyri mesiace do konca septembra. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako investor pre TASR potvrdili, že pripravujú aktualizáciu harmonogramu prác zo strany zhotoviteľa. Cestujúci môžu od júna využívať dočasné mobilné toalety pred budovou stanice.
„Predpokladáme, že väčšina prác bude v súlade so zmluvne dohodnutým harmonogramom ukončená do konca septembra. Výnimkou budú zrejme priestory na 1. podzemnom podlaží (v suteréne), kde bolo potrebné vykonať nepredvídané sanačné práce súvisiace so zvýšenou vlhkosťou,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie a marketingu, hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Ich realizácia si vyžiadala dodržanie špecifického technologického postupu, pričom prípadné omeškanie termínu môže spôsobiť práve čas, ktorý bol nevyhnutný na vysušenie priestorov. „Tento proces bolo potrebné dodržať, aby bolo dielo dokončené v požadovanej technickej a kvalitatívnej úrovni,“ vysvetlila.
Zhotoviteľom prác na hlavnej stanici za zmluvnú cenu vyše 1,85 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je spoločnosť Rillex zo Šale. Najväčšia časť v objeme zhruba 1,7 milióna eur bez DPH podľa zmluvy pripadá na samotné stavebné práce. Firma sa k priebehu prác nechcela vyjadriť vzhľadom na to, že ide o projekt realizovaný pre ŽSR.
„Na 1. nadzemnom podlaží bola dokončená montáž pracovného koridoru a v priestoroch budúcich toaliet aktuálne prebiehajú obkladačské práce, ako aj prípravné práce súvisiace s realizáciou podhľadu,“ priblížila Lániková. Súčasne sa dokončujú montážne práce na sadrokartónových konštrukciách, vzduchotechnických a zdravotno-technických rozvodoch aj elektroinštaláciách. „V časti, kde bola umiestnená úschovňa batožiny, je už vybudovaný nový prepoj. Zároveň sa zrekonštruoval aj priestor skladu, kde budú batožinové skrinky. V týchto priestoroch tiež aktuálne prebieha obkladanie stien a dlažby,“ vymenovala.
Opatrenia na zvýšenie štandardov pre cestujúcich na hlavnej stanici súvisia s dlhodobo kritizovaným stavom hygienických zariadení a bariérovosťom pohybu v budove stanice. Popri nových toaletách na prízemí a ich kompletnej obnove v suteréne vznikne aj špecializovaná miestnosť pre ľudí so zníženou mobilitou. Bude určená nielen pre osoby na invalidnom vozíku, ale aj seniorov, rodičov s deťmi, ľudí po úrazoch či so zrakovým a sluchovým postihnutím. Pri vstupe na toalety s turniketmi sa bude dať platiť kartou.
„Predpokladáme, že väčšina prác bude v súlade so zmluvne dohodnutým harmonogramom ukončená do konca septembra. Výnimkou budú zrejme priestory na 1. podzemnom podlaží (v suteréne), kde bolo potrebné vykonať nepredvídané sanačné práce súvisiace so zvýšenou vlhkosťou,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie a marketingu, hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Ich realizácia si vyžiadala dodržanie špecifického technologického postupu, pričom prípadné omeškanie termínu môže spôsobiť práve čas, ktorý bol nevyhnutný na vysušenie priestorov. „Tento proces bolo potrebné dodržať, aby bolo dielo dokončené v požadovanej technickej a kvalitatívnej úrovni,“ vysvetlila.
Zhotoviteľom prác na hlavnej stanici za zmluvnú cenu vyše 1,85 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je spoločnosť Rillex zo Šale. Najväčšia časť v objeme zhruba 1,7 milióna eur bez DPH podľa zmluvy pripadá na samotné stavebné práce. Firma sa k priebehu prác nechcela vyjadriť vzhľadom na to, že ide o projekt realizovaný pre ŽSR.
„Na 1. nadzemnom podlaží bola dokončená montáž pracovného koridoru a v priestoroch budúcich toaliet aktuálne prebiehajú obkladačské práce, ako aj prípravné práce súvisiace s realizáciou podhľadu,“ priblížila Lániková. Súčasne sa dokončujú montážne práce na sadrokartónových konštrukciách, vzduchotechnických a zdravotno-technických rozvodoch aj elektroinštaláciách. „V časti, kde bola umiestnená úschovňa batožiny, je už vybudovaný nový prepoj. Zároveň sa zrekonštruoval aj priestor skladu, kde budú batožinové skrinky. V týchto priestoroch tiež aktuálne prebieha obkladanie stien a dlažby,“ vymenovala.
Opatrenia na zvýšenie štandardov pre cestujúcich na hlavnej stanici súvisia s dlhodobo kritizovaným stavom hygienických zariadení a bariérovosťom pohybu v budove stanice. Popri nových toaletách na prízemí a ich kompletnej obnove v suteréne vznikne aj špecializovaná miestnosť pre ľudí so zníženou mobilitou. Bude určená nielen pre osoby na invalidnom vozíku, ale aj seniorov, rodičov s deťmi, ľudí po úrazoch či so zrakovým a sluchovým postihnutím. Pri vstupe na toalety s turniketmi sa bude dať platiť kartou.