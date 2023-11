Práce na modernej hale pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne finišujú

Trenčín 23. novembra (TASR) - Stavebné práce na hokejovej hale pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne finišujú. Jedno z najmodernejších športovísk na Slovensku za takmer 16 miliónov eur by mali dokončiť v januári budúceho roka. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková.



Moderný hokejový stánok budú využívať najmä študenti Strednej športovej školy v Trenčíne, ktorej zriaďovateľom je TSK. Trenčianska Hokejová akadémia je na Slovensku pilotným projektom TSK, záujem hokejových talentov študovať v Trenčíne sa každoročne zvyšuje. V minulom roku sa na akadémiu hlásilo 120 žiakov, prijať ich mohli 20.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku sú práce na hokejovom stánku dokončené na 70 %. Hotové sú inžinierske siete, vzduchotechnika, omietky. Súčasťou haly sú veľké šatne v "anti-vandal" prevedení. Zázemie haly prekračuje požiadavky kladené na takéto zimné štadióny, čím sa projekt radí k jedným z najmodernejších na Slovensku.



"Na ľadových plochách je ešte potrebné zabetónovať povrch a čakáme na zapojenie do siete vysokého napätia, aby sme mohli dotiahnuť chladiaci systém," dodal. Systém chladenia bude využívať ekologické chladivo bez freónu, doplnil Baška s tým, že hokejový stánok dajú do prevádzky v apríli alebo máji budúceho roka.



"Ak sa chceme o hokeji baviť aj v budúcnosti, musíme vytvoriť také podmienky, aby nám deti v štrnástich rokoch neodchádzali do zahraničia. Toto je práve vízia, s ktorou Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) chce zmeniť podmienky a ukázať, že na Slovensku vieme pripraviť adekvátne a konkurencieschopné prostredie pre akýkoľvek hokejový talent," zdôraznil predseda komisie SZĽH pre Rozvojové centrum Hokej región Trenčín Richard Pavlikovský.