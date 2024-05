Práce na moste pod Pustým hradom sa začnú 11. mája

Zvolen 6. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne s prácami na obnove cestného mosta pod Pustým hradom vo Zvolene počas druhej májovej soboty (11. 5.). Práce budú trvať niekoľko mesiacov. TASR o tom v pondelok informoval odbor marketingu a komunikácie NDS s tým, že budú aj dočasné dopravné obmedzenia.



Dodáva, že to bude prvá zásadná oprava od vzniku mosta. Jej hlavným dôvodom je jeho nevyhovujúci stav. "Ten sa prejavuje opakujúcimi sa trhlinami a nerovnosťami na vozovke, čo má vplyv aj na bezpečnosť premávky," objasňuje. V rámci prác tak očistia most až na nosnú konštrukciu. Následne prebehne jej sanácia i výmena odvodňovacieho a izolačného systému. Urobia nové rímsy, vozovku, zábradlie a nakoniec osadia nové zvodidlá. Celková oprava predstavuje investíciu 3,75 milióna eur.



Podľa NDS v súčasnosti poškodená izolácia mosta umožňuje vode prenikať až na nosnú konštrukciu, čo spôsobuje jej lokálnu degradáciu. "Taktiež je nevyhnutné vymeniť zvodidlá a zábradlie, ktoré sú zničené koróziou," pripomína. NDS nastavila plán prác tak, aby bola počas opravy zachovaná doprava. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Dočasnými semaformi tak bude možné premávku presmerovať vždy na tú stranu mosta, na ktorej práce nebudú. "Dĺžku trvania červenej a zelenej budú upravovať na základe aktuálnej dopravnej situácie," uvádza.



Most má dĺžku 719 metrov a výšku 18,3 metra. Premosťuje železničnú trať, rieky Hron a Slatinu.