Práce na autobusovej stanici v komplexe Nivy sú vo finále

Bratislava 27. augusta (TASR) – Stavebné práce na novej autobusovej stanici v komplexe Nivy na ulici Mlynské nivy v Bratislave sú vo finále. Developer HB Reavis informuje, že dolaďuje už len detaily, testuje osvetlenie, technológie a informačné systémy. Terminál bude letiskového typu s 36 nástupiskami, siedmimi výstupiskami a 86 stojiskami pre autobusy s bezbariérovým prístupom.



Na autobusovú stanicu sa po jej otvorení cestujúci dostanú nepretržite, 24 hodín denne sedem dní v týždni. Priestory stanice budú v podzemí, na prvom podzemnom podlaží. Cestujúci môžu priamo na tomto podlaží zájsť aj do obchodov, drogérie či do prevádzok s rýchlym občerstvením.



"Využiť môžu úschovňu batožiny, informačné pulty, rodiny s deťmi aj miestnosti na prebaľovanie a dojčenie. Chýbať nebude ani chill-out zóna s lavičkami, ktoré ponúknu až 80 miest na sedenie s možnosťou nabíjania telefónov, či bezplatnú wifi sieť v celom priestore stanice," informuje investor na webe komplexu Nivy. Na stanici bude deväť LCD TV panelov, veľká LED stena letiskového typu a niekoľko samoobslužným dotykových kioskov. Vďaka nim má mať verejnosť prehľad o príchode a odchode autobusov.



Na stanicu sa bude dať dostať pešo, bicyklom i autom. Pre vjazd autom do Nivy centra bude potrebné použiť hlavný kruhový objazd prístupný z ulice Mlynské nivy, ktorý vodičov nasmeruje na parkovisko na druhom podzemnom podlaží. "Odtiaľ sa vyvezú ľudia výťahom na -1. podlažie priamo do priestorov autobusovej stanice alebo travelátorom," spresnil investor. Ak cestujúci prišli pešo, do Nivy centra môžu vojsť ktorýmkoľvek vstupom z Páričkovej, z Mlynských nív či zo Svätoplukovej.



"Na autobusovú stanicu sa dostanú 14 výťahmi a dvomi eskalátormi, ktoré sú rozmiestnené po celom centre. Ak sa budú chcieť dostať na stanicu mimo otváracích hodín centra, treba použiť vchod od Nivy Tower," spresnil developer.



Otvorenie komplexu Nivy na Mlynských nivách v Bratislave smeruje spoločnosť HB Reavis ku koncu leta, konkrétnejšie ku koncu tretieho kvartálu tohto roka. Presný termín ešte nezverejnil. Projekt má byť kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Zelená strecha ponúkne bežeckú dráhu, zóny na cvičenie či piknik, komunitnú záhradu aj detské ihriská.



Výstavba sa začala v máji 2017 prácami na administratívnej budove Nivy Tower. Asanačné práce na mieste starej autobusovej stanice sa začali v októbri 2017 a dokončili v januári 2018. Funkciu doterajšej autobusovej stanice plní náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici v Bratislave. Investor zároveň pri stanici vybudoval bulvár Mlynské nivy.