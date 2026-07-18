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Práce na obnove mosta Budča na R1 pokračujú podľa harmonogramu
Most Budča (km 141,625) postavili v roku 1984 a je súčasťou hlavnej trasy R1 a taktiež pripojenia z rýchlostnej cesty R2 na R1 a výjazdu k obci Budča.
Autor TASR
Zvolen 18. júla (TASR) - Práce na komplexnej oprave mosta Budča na rýchlostnej ceste R1 pri Zvolene pokračujú podľa harmonogramu. V súčasnosti sa buduje dočasný prejazd cez stredný deliaci pás. TASR o tom informoval odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Spresnil, že dočasný prejazd umožní presmerovanie dopravy tak, aby následne mohli začať s komplexnou opravou ľavého mosta a zároveň zostali zachované všetky dopravné smery. „Národná diaľničná spoločnosť prosí vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ zdôrazňuje.
Ako ďalej dodala, ukončili už opravu pravého mosta vrátane výmeny mostných záverov, obnovy izolácie a vozovkových vrstiev. Súčasťou bolo vybudovanie novej rímsy, osadenie zvodidiel a oprava prechodových oblastí pred a za mostom.
S prácami na moste začali koncom apríla tohto roka. „Pre rozsah opravy a komplikované dopravné pomery je realizácia rozvrhnutá na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov,“ reagovala NDS.
Most Budča (km 141,625) postavili v roku 1984 a je súčasťou hlavnej trasy R1 a taktiež pripojenia z rýchlostnej cesty R2 na R1 a výjazdu k obci Budča. „Most pri Budči je už tretím mostom, na ktorom sme začali s komplexnou opravou tento rok, po mostoch Sekule a Hybica,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Spresnil, že dočasný prejazd umožní presmerovanie dopravy tak, aby následne mohli začať s komplexnou opravou ľavého mosta a zároveň zostali zachované všetky dopravné smery. „Národná diaľničná spoločnosť prosí vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ zdôrazňuje.
Ako ďalej dodala, ukončili už opravu pravého mosta vrátane výmeny mostných záverov, obnovy izolácie a vozovkových vrstiev. Súčasťou bolo vybudovanie novej rímsy, osadenie zvodidiel a oprava prechodových oblastí pred a za mostom.
S prácami na moste začali koncom apríla tohto roka. „Pre rozsah opravy a komplikované dopravné pomery je realizácia rozvrhnutá na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov,“ reagovala NDS.
Most Budča (km 141,625) postavili v roku 1984 a je súčasťou hlavnej trasy R1 a taktiež pripojenia z rýchlostnej cesty R2 na R1 a výjazdu k obci Budča. „Most pri Budči je už tretím mostom, na ktorom sme začali s komplexnou opravou tento rok, po mostoch Sekule a Hybica,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.