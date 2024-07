Práce na obnove mosta pod Pustým hradom vo Zvolene pokračujú

Zvolen 20. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v súčasnosti pokračuje s obnovou cestného mosta pod Pustým hradom vo Zvolene. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie NDS s tým, že aktuálne prebiehajú práce na osadení nových odvodňovačov.



Dodáva, že takmer hotové sú kotvenie a betonáž nových ríms a ukladajú izolačné vrstvy na mostovke. "Súčasne je príprava celkového odvodenia, pripravujú nové zvodidlá či protidotykovú zábranu, ktoré neskôr osadia na most," objasňuje. V rámci celkového objemu prác demontovali dopravné značky, zrušili zvodidlá a protidotykovú zábranu v priestore nad železničnou traťou. NDS uvádza, že odstránili aj pôvodnú vozovku a izoláciu. Pripomína, že vybúrané rímsy a celé vnútro mosta vyčistili od nečistôt rôzneho druhu.



Práce na obnove mosta sa začali na jar tohto roka a naplánované sú na niekoľko mesiacov. Je to prvá zásadná oprava od jeho vzniku. Jej hlavným dôvodom je jeho nevyhovujúci stav. "Ten sa prejavuje opakujúcimi sa trhlinami a nerovnosťami na vozovke, čo má vplyv aj na bezpečnosť premávky," poznamenala spoločnosť. Celková oprava predstavuje investíciu 3,75 milióna eur.



Podľa NDS poškodená izolácia mosta umožňovala prenikať vode až na nosnú konštrukciu, čo spôsobovalo jej lokálnu degradáciu. "Taktiež je nevyhnutné vymeniť zvodidlá a zábradlie, ktoré sú zničené koróziou," zdôraznila pred začiatkom prác. Plán nastavili tak, aby bola počas opravy zachovaná doprava.



Most má dĺžku 719 metrov a výšku 18,3 metra. Premosťuje železničnú trať, rieky Hron a Slatina.