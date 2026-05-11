Pondelok 11. máj 2026
Práce na odstránení environmentálnej záťaže v Dubovej už ukončili

Na archívnej snímke areál bývalej rafinérie Petrochema Dubová v obci Nemecká. Foto: TASR Lukáš Mužla

Autor TASR
Nemecká 11. mája (TASR) - Práce na odstránení environmentálnej záťaže v areáli bývalého závodu Petrochema Dubová, v časti obce Nemecká na Horehroní, štátny podnik Vodohospodárska výstavba v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou úspešne ukončili. Informovali o tom vodohospodári na sociálnej sieti s tým, že tak urobili na základe požiadavky ministerstva životného prostredia.

„Od 18. marca sme bezpečne odčerpali a vyčistili celkovo 660.000 litrov kontaminovaných dažďových vôd z gudrónovej lagúny v lokalite Dubová. Denne sa pritom odviezlo minimálne 22.000 litrov,“ uviedli vodohospodári.

Podľa nich celý proces prebiehal pod prísnym monitoringom, každý odvoz bol kontrolovaný a potvrdený preberacím protokolom. Voda po chemickej úprave dosiahla parametre stanovené vodármi, čo umožnilo jej bezpečné spracovanie v komunálnej čistiarni odpadových vôd (ČOV). Kvalitu vody pravidelne overovali laboratórnymi rozbormi na vstupe aj výstupe z ČOV.

„Počas realizácie sme zabezpečovali aj kontinuálny technicko-bezpečnostný monitoring vodnej stavby vrátane manuálnych meraní, automatizovaného sledovania hladín či špecializovaných geodetických a geofyzikálnych meraní. Tie prebiehajú nielen v Nemeckej, ale aj na gudrónových jamách pri obci Predajná, kde sa rovnako venujeme monitoringu environmentálnych záťaží,“ dodala Vodohospodárska výstavba s tým, že projekt výrazne prispieva k zníženiu environmentálneho rizika v regióne stredného Slovenska.
