Práce na poškodenom moste v Korytnici sa začali

Liptovská Osada 14. marca (TASR) - Práce na poškodenom moste v kúpeľnej osade Korytnica na Liptove sa v tomto týždni začali. V úseku budujú dočasné premostenie s obchádzkovou trasou. Malo by to trvať približne mesiac. Na sociálnej sieti o tom informovali zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).



Po vybudovaní obchádzky pôvodný most uzatvoria. ŽSK ho plánuje dať zbúrať a na jeho mieste postaviť nový. "Projektová dokumentácia na nový most je hotová. Prebieha inžinierska činnosť a po vydaní stavebného povolenia sa začne proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavených prác. Vybudovanie obchádzkovej trasy bude stáť približne 40.000 eur, výstavba nového mostu je odhadovaná na 180.000 eur," dodali zo ŽSK.



K podmytiu a zatopeniu mosta došlo vo februári tohto roka vplyvom výdatných zrážok. Od začiatku marca v lokalite platí mimoriadna situácia. V osade žije zhruba 30 obyvateľov s trvalým pobytom. Okrem nich lokalitu navštevuje aj množstvo ľudí, ktorí si tam prichádzajú načerpať vodu z Korytnice. Most sa nachádza na jedinej prístupovej komunikácii do osady. Nový objekt by mal byť v prevádzke ešte pred začatím zimnej sezóny.



V zlom a veľmi zlom stave je v súčasnosti 160 mostných objektov v ŽSK. V rokoch 2018 až 2023 v kraji zrekonštruovali 88 mostov.