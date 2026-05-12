< sekcia Ekonomika
Práce na prestavbe križovatky v Spišskom Štvrtku napredujú
Vznikne tam kruhový objazd.
Autor TASR
Spišský Štvrtok 12. mája (TASR) - Práce na prestavbe križovatky v Spišskom Štvrtku v okrese Levoča napredujú. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) o tom informovala na sociálnej sieti. Vznikne tam kruhový objazd.
„Aktívne napredujeme vo výstavbe dôležitej okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227, ktorá prinesie bezpečnejšie napojenie dopravy, zníženie rizika dopravných nehôd a komfortnejší i plynulý prejazd pre vodičov aj obyvateľov regiónu,“ uviedli cestári.
Práce odštartovali začiatkom apríla. Aktuálne sa zhotoviteľ sústreďuje na úpravu zemnej pláne na budúcom mieste okružnej križovatky, realizáciu odvodnenia na cestách II/536 a III/3227 a lokálnu výmenu nevyhovujúceho podložia na ceste III/3227.
Celkové náklady na výstavbu okružnej križovatky sú viac ako 1,2 milióna eur. Projekt je financovaný z Operačného programu Slovensko. „V zmysle zmluvy o dielo je ukončenie výstavby okružnej križovatky naplánované na február 2027,“ dodala SÚC PSK.
V súvislosti s realizáciou projektu sú v Spišskom Štvrtku viaceré dopravné obmedzenia. Obec ešte pred začiatkom prác informovala, že križovatka je prioritne prejazdná v jednom smere, zatiaľ čo v druhom smere bude doprava vedená po obchádzkovej trase cez ulicu Obrancov mieru. „V nevyhnutných prípadoch dôjde k úplnej uzávere v oboch smeroch,“ uviedla obec a žiada účastníkov premávky o maximálnu obozretnosť.
V druhej a tretej etape pôjde o rekonštrukciu dvoch ciest - takmer 700-metrového úseku smerom na Hrabušice po most na ulici Obrancov mieru a cesty do Spišskej Novej Vsi po ulicu Sadovú. V tomto prípade budú práce realizované za plnej premávky a doprava bude usmerňovaná svetelnou signalizáciou.
„Aktívne napredujeme vo výstavbe dôležitej okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227, ktorá prinesie bezpečnejšie napojenie dopravy, zníženie rizika dopravných nehôd a komfortnejší i plynulý prejazd pre vodičov aj obyvateľov regiónu,“ uviedli cestári.
Práce odštartovali začiatkom apríla. Aktuálne sa zhotoviteľ sústreďuje na úpravu zemnej pláne na budúcom mieste okružnej križovatky, realizáciu odvodnenia na cestách II/536 a III/3227 a lokálnu výmenu nevyhovujúceho podložia na ceste III/3227.
Celkové náklady na výstavbu okružnej križovatky sú viac ako 1,2 milióna eur. Projekt je financovaný z Operačného programu Slovensko. „V zmysle zmluvy o dielo je ukončenie výstavby okružnej križovatky naplánované na február 2027,“ dodala SÚC PSK.
V súvislosti s realizáciou projektu sú v Spišskom Štvrtku viaceré dopravné obmedzenia. Obec ešte pred začiatkom prác informovala, že križovatka je prioritne prejazdná v jednom smere, zatiaľ čo v druhom smere bude doprava vedená po obchádzkovej trase cez ulicu Obrancov mieru. „V nevyhnutných prípadoch dôjde k úplnej uzávere v oboch smeroch,“ uviedla obec a žiada účastníkov premávky o maximálnu obozretnosť.
V druhej a tretej etape pôjde o rekonštrukciu dvoch ciest - takmer 700-metrového úseku smerom na Hrabušice po most na ulici Obrancov mieru a cesty do Spišskej Novej Vsi po ulicu Sadovú. V tomto prípade budú práce realizované za plnej premávky a doprava bude usmerňovaná svetelnou signalizáciou.