Práce na rozšírení D1 pri Bratislave od piatka uzavrú časť diaľnice

Bratislava 11. februára (TASR) - Rozšírenie diaľnice D1 v úseku Bratislava - Triblavina sa dostáva do ďalšej etapy. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa pustí do samotného rozšírenia hlavného diaľničného ťahu D1 pred Bratislavou na plnohodnotný štvorpruh. Predchádzať tomu bude presmerovanie dopravy na náhradné trasy, ktoré si vyžiada od piatka (14. 2.) víkendovú uzáveru časti diaľnice D1. NDS o tom informovala v utorok.



"Presmerovanie dopravy na nové náhradné trasy bude rozdelené do etáp, najskôr pre dopravu smerujúcu zo Žiliny do Bratislavy - v termíne od 14. februára. Na plynulý a bezpečný priebeh prác, ktorý zahŕňa demontáž a montáž stoviek metrov betónových zvodidiel, aplikáciu vodorovného dopravného značenia v stovkách metrov či demontáž portálov pri diaľnici, do veľkej miery vplýva počasie a poveternostné podmienky. Preto v prípade nevhodných klimatických podmienok a mrazov nebude možné pristúpiť k úplnej uzávere a práce sa preložia na neskorší čas," uviedla NDS.



Diaľničiari plánujú od piatkového popoludnia uzavrieť úsek v smere do Bratislavy od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté piesky. Obmedzenie je naplánované do nedeľného (16. 2.) večera. "Samotné obmedzenie sa podarilo skrátiť predovšetkým vďaka dobrému vecnému harmonogramu prác. Všetky práce, ktoré bolo možné si pripraviť vopred, sme zrealizovali. Počas víkendu sa tak ukončia len tie práce, ktorých výkon zasahuje do živej premávky a bez výluky ich dokončiť nemožno," uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček. NDS pripomenula, že aj na novej náhradnej trase v smere do Bratislavy ostane zachovaný režim troch zúžených pruhov.



Po presmerovaní dopravy z hlavnej diaľničnej tepny na náhradné trasy bude NDS pokračovať v rozširovaní D1 na štvorpruh, naplánované je aj zdvíhanie nivelety a vybudovanie troch nových mostov nad D1. "Súčasťou obnovy mostov je aj komplexná rekonštrukcia terajšej diaľnice D1 a vybudovanie dvoch nových mostných objektov v križovatke Ivanka, Sever, čo na konci dňa napomôže desaťtisícom motoristov, ktorí denne D1 využívajú," doplnil Macháček.