Práceneschopnosť sa nedá uznať spätne, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Bratislava 27. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa v súvislosti so začínajúcim sa chrípkovým obdobím upozorňuje poistencov, aby v prípade ochorenia čo najskôr navštívili svojho ošetrujúceho lekára, prípadne lekársku pohotovostnú službu. Bez toho, aby lekár uznal ich práceneschopnosť a vystavil im o nej doklad, nie je možné priznať a vyplácať dávku nemocenské.



"Sociálna poisťovňa nemôže dávku priznať spätne, ale iba odo dňa, odkedy ju na tlačive o práceneschopnosti vyznačí lekár. Príslušný ošetrujúci lekár môže v prípade chrípkového ochorenia uznať človeka za dočasne práceneschopného spätne najviac tri kalendárne dni, ale aj to iba na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby," upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Platí pritom, že od prvého dňa vystavenia péenky vypláca dávku Sociálna poisťovňa len samostatne zárobkovo činným osobám, dobrovoľne nemocensky poisteným osobám a osobám, ktoré si ju uplatňujú v ochrannej lehote. Zamestnancom dávku nemocenské vypláca prvých 10 dní vždy zamestnávateľ, ktorému treba tlačivo o práceneschopnosti doručiť. Poisťovňa vypláca zamestnancom dávku až od 11. dňa ich práceneschopnosti.



V tomto roku dosahuje najvyššia hranica dávky nemocenské pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci 1099,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to je 1135,70 eura. Maximálna výška nemocenského na deň v roku 2020 predstavuje 36,63 eura.