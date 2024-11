Pracoviská pre koordináciu rodinných dávok v rámci EÚ sa rozšíria

Bratislava 5. novembra (TASR) - Úrady práce sa dočasne rozšíria o 11 špecializovaných pracovísk pre agendu koordinácie rodinných dávok v rámci Európskej únie (EÚ). Tie budú vytvorené na úradoch práce po celom Slovensku. Vyplýva to z novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorú v utorok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



"Z dôvodu náročnosti agendy koordinácie rodinných dávok v rámci Európskej únie vyvstala potreba reorganizácie výkonu tejto agendy a založenia špecializovaných pracovísk venujúcich sa výlučne tejto agende na vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny so sieťou konzultantov," uvádza sa v predloženom materiáli. Reorganizáciou agendy by malo dôjsť ku kvalitnejšiemu zvládaniu činností potrebných na zabezpečenie koordinácie rodinných dávok.



Potreba zmeny vyplynula z Národného projektu Inovácia v poskytovaní pomoci ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. V jednom z bodov sa projekt zaoberá aj podporou skvalitnenia odborných činností, ktoré vykonávajú zamestnanci úradov práce. Výkon agendy koordinácie rodinných dávok v rámci EÚ predstavuje podľa predloženého materiálu náročný proces, ktorý si vyžaduje spoluprácu s obyvateľmi Slovenska a členmi ich rodiny.



"Vzhľadom na to, že v rámci celého územia Slovenskej republiky sa veľmi líšia počty prípadov koordinačnej agendy, navrhuje sa určiť miestnu príslušnosť pre túto agendu na 11 vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri výbere konkrétnych úradov sa vychádzalo predovšetkým z množstva agendy koordinácie rodinných dávok v rámci Európskej únie, ale aj z dostupnosti určených úradov pre klientov, ktorí budú podľa tejto miestnej príslušnosti pod miestnu príslušnosť daných úradov patriť," približuje dôvodová správa.



Novela zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2025.