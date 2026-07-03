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Pracovisko kontroly na letisku v Bratislave má zvýšiť jej priepustnosť
Generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Dušan Novota o tom informoval v súvislosti s prípadom počas tohto týždňa, keď niektorí cestujúci neprešli kontrolou načas a nestihli odletieť.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Otvorené nové kontrolné pracovisko polície s ďalšími dvoma stálymi miestami na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave má zabezpečiť zvýšenie priepustnosti pasovej a hraničnej kontroly. Generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Dušan Novota o tom informoval v súvislosti s prípadom počas tohto týždňa, keď niektorí cestujúci neprešli kontrolou načas a nestihli odletieť.
„Táto situácia vôbec nesúvisí s počtom pasažierov alebo príslušníkov Policajného zoru, ktorí vykonávajú hraničné kontroly. Letisko malo podobnú situáciu v januári, keď sa vytvoril lievik pri detekčnej kontrole,“ informoval v piatok Novota s tým, že sa pridali na kontrole dve nové miesta pre policajtov.
Namiesto odporúčaného príchodu na letisko dve hodiny pred odletom je podľa šéfa letiska možno lepšie prísť tri hodiny vopred (najmä pri letoch mimo schengenského priestoru) a dve hodiny si nechať na všetky kontroly. Niektorí cestujúci, ktorí nestihli odletieť, podľa neho po vyhodnotení kamerových záznamov sedeli dole v kaviarňach a čakali, kým sa uvoľní priestor pri registrácii na let (check-in).
„Keď už všetci odišli z check-inov, išli si podať batožinu. Potom zistili, že už to nestíhajú, 25 minút pred odletom prišli hore na pasovú kontrolu a bol s tým problém. Dokonca pasové oddelenie ich uprednostnilo. I napriek tomu to nestihli. Preto vravíme, že toto veľakrát nie je o príslušníkoch alebo zamestnancoch,“ upozornil Novota s tým, že tí cestujúci potom zavolali televíziu. Tých, ktorí neodleteli, bolo podľa neho 25. Ako poznamenal, z viedenského letiska denne neodletí 100 až 150 cestujúcich.
Generálny riaditeľ bratislavského letiska pripomenul, že celý tento problém je kvôli Európskej únii, ktorá zaviedla systém hraničnej kontroly EES pri cestách mimo schengenského priestoru a EÚ. „Bežná pasová kontrola trvá jednu až dve minúty. Entry-exit systém trvá šesť minút. To znamená, že to nie je problém letiska, hraničnej kontroly, je to problém Európskej únie, ktorá momentálne zisťuje, akí ľudia žijú v Európe alebo sem prichádzajú a skenuje ich,“ poznamenal Novota s tým, že je to extrémne náročný cyklus.
Európske letiská v spoločnom liste už upozorňovali na to, že by bolo dobré, keby v júli a auguste počas letnej sezóny tento systém vypli, lebo spôsobuje extrémne čakacie doby. Podľa Novotu napríklad na letisku v Aténach vo štvrtok (2. 7.) čakali cestujúci šesť hodín na vstup do krajiny.
„Táto situácia vôbec nesúvisí s počtom pasažierov alebo príslušníkov Policajného zoru, ktorí vykonávajú hraničné kontroly. Letisko malo podobnú situáciu v januári, keď sa vytvoril lievik pri detekčnej kontrole,“ informoval v piatok Novota s tým, že sa pridali na kontrole dve nové miesta pre policajtov.
Namiesto odporúčaného príchodu na letisko dve hodiny pred odletom je podľa šéfa letiska možno lepšie prísť tri hodiny vopred (najmä pri letoch mimo schengenského priestoru) a dve hodiny si nechať na všetky kontroly. Niektorí cestujúci, ktorí nestihli odletieť, podľa neho po vyhodnotení kamerových záznamov sedeli dole v kaviarňach a čakali, kým sa uvoľní priestor pri registrácii na let (check-in).
„Keď už všetci odišli z check-inov, išli si podať batožinu. Potom zistili, že už to nestíhajú, 25 minút pred odletom prišli hore na pasovú kontrolu a bol s tým problém. Dokonca pasové oddelenie ich uprednostnilo. I napriek tomu to nestihli. Preto vravíme, že toto veľakrát nie je o príslušníkoch alebo zamestnancoch,“ upozornil Novota s tým, že tí cestujúci potom zavolali televíziu. Tých, ktorí neodleteli, bolo podľa neho 25. Ako poznamenal, z viedenského letiska denne neodletí 100 až 150 cestujúcich.
Generálny riaditeľ bratislavského letiska pripomenul, že celý tento problém je kvôli Európskej únii, ktorá zaviedla systém hraničnej kontroly EES pri cestách mimo schengenského priestoru a EÚ. „Bežná pasová kontrola trvá jednu až dve minúty. Entry-exit systém trvá šesť minút. To znamená, že to nie je problém letiska, hraničnej kontroly, je to problém Európskej únie, ktorá momentálne zisťuje, akí ľudia žijú v Európe alebo sem prichádzajú a skenuje ich,“ poznamenal Novota s tým, že je to extrémne náročný cyklus.
Európske letiská v spoločnom liste už upozorňovali na to, že by bolo dobré, keby v júli a auguste počas letnej sezóny tento systém vypli, lebo spôsobuje extrémne čakacie doby. Podľa Novotu napríklad na letisku v Aténach vo štvrtok (2. 7.) čakali cestujúci šesť hodín na vstup do krajiny.